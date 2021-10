Crash des applications Android : vous pouvez le faire

Tablette Tactile 10.1 Pouces, Blackview Tab 8E Android 10, 5G WiFi, 8 Cœurs 1.6 GHz Tablettes, 1920x1200 IPS FHD+, 6580mAh, 13MP+5MP Caméra, 3+32Go (SD 128Go), Bluetooth 5.0/GPS/Face ID/OTG/Tipo C

➤➤【Tablette Android 10, Octa Core, WiFi 5G】 Android 10.0, le fonctionnement est plus fluide, facile à utiliser, plus intelligent, plus simple et plus humanisant. Avec un processeur octa-core 1,6 GHz, il offre une efficacité de traitement d'image, vidéo, audio et logiciel plus rapide, permettant à la tablette de répondre instantanément à chaque clic et diapositive. La tablette WiFi de 10,1 pouces a une connexion Internet plus rapide, prend en charge la connexion de bande Wi-Fi 5G ➤➤【128 Go d'extension】 Le processeur octa-core couplé à 3Go de RAM, vous permet d'effectuer plusieurs tâches simultanément tout en maintenant la fluidité. Même si vous exécutez une application de jeu avec une grande mémoire, vous n'avez pas à vous soucier de l'erreur Crash.Avec 32 Go d'espace de stockage (extensible jusqu'à 128 Go), vous pouvez facilement effectuer des opérations quotidiennes, également télécharger votre musique, vidéo, etc. ➤➤【10,1 Pouces, Ultra Mince】 Un écran HD de 10,1 pouces avec une résolution de 1920 x 1200, pouces et format d'image de 16:10. L'écran atteint un toucher précis et fournit des couleurs d'image vraies et vives. Image de haute qualité, affichage plus clair. Deux haut-parleurs hi-fi sont installés pour fournir une double stéréo. Seulement 8,9 mm d'épaisseur, il est très facile à tenir et la structure est plus solide et plus fine ➤➤【Batterie 6580mAh, Grande Capacité, 】 avec une batterie 6580mAh, elle ira bien avec votre divertissement. Travaillez avec la technologie de charge 5V / 2A pour être complètement chargé en 3,5 heures. L'interface de charge Tpye-C prend en charge la charge rapide. Fonction OTG. Et il peut être très pratique de l'emmener en voyage sans se soucier de la connexion réseau ou des problèmes d'alimentation ➤➤【Caméra 13MP + 5MP, 2 Ans de Garantie】Caméra frontale 5,0MP + caméra arrière 13,0MP. Rendez vos photos plus claires et plus belles. Il prend également en charge le déverrouillage avec Face ID. Nous offrons une garantie de 2 ans