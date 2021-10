Phil Collins a vendu plus de 100 millions d’albums dans le monde entre sa carrière solo et son appartenance au groupe Genesis – et il a une valeur nette pour le refléter.

Né le 30 janvier 1951 sous le nom de Phillip David Charles Collins à Londres, Phil Collins a eu 70 ans le jour de son anniversaire en 2021 et ne montre aucun signe de ralentissement, ayant participé à une autre tournée de retrouvailles Genesis fin 2021.

Quelle est la valeur nette de Phil Collins ?

On estime que Phil Collins vaut 300 millions de dollars (218 millions de livres sterling) en 2021. Sa carrière s’étend sur plus de six décennies et il a commencé à jouer et à jouer de la batterie à l’âge de cinq ans.

La carrière musicale de Collins a vraiment commencé dans les années 1970 lorsqu’il a rejoint le groupe Genesis en tant que batteur, devenant plus tard le chanteur principal en 1975.

Dans les années 1980, sa carrière solo a décollé, inspirée par une combinaison de sa rupture conjugale et de son amour de la musique soul. En 1985, Collins établit un record en étant le seul artiste à se produire aux deux concerts Live Aid.

Genesis partant pour leur tournée américaine en 1974 (de gauche à droite 🙂 le chanteur Peter Gabriel, le batteur Phil Collins, les claviers Tony Banks, la basse Mike Rutherford et la guitare Steve Hackett. (Crédit : PA)

C’est également au cours de cette décennie qu’il reprend sa carrière d’acteur, apparaissant dans Miami Vice et en vedette dans le film mec.

Collins a quitté Genesis en 1996 pour se concentrer sur sa carrière solo. Il a écrit les chansons pour Disney Tarzan en 1999 et la bande originale « You’ll Be In My Heart » lui a valu l’Oscar de la meilleure chanson originale. Bien sûr, il est connu pour son tube de 1981 « In The Air Tonight ».

Qui est le membre le plus riche de Genesis ?

Phil Collins est le membre le plus riche de Genesis et l’un des artistes les plus vendus de tous les temps. Il est l’un des trois seuls artistes à vendre plus de 100 millions de disques, avec Paul McCartney et Michael Jackson.

Phil Collins est-il toujours marié ?

Phil Collins a été marié trois fois. Il a épousé sa première femme, Andrea Bertorelli, née au Canada en 1975. Apparemment, ils étaient amoureux d’enfance. Collins a eu un enfant avec Bertorelli, ainsi que sa fille Joely (née en 1972) issue d’une relation précédente. Simon Collins est né en 1976. Collins et Bertorelli ont divorcé en 1980.

En 1984, Collins a épousé sa seconde épouse, l’Américaine Jill Tavelman. Ils ont une fille ensemble qui est née en 1989, Lily Collins, qui est la star de Emilie à Paris. Collins et Tavelman ont divorcé en 1996.

En 1999, Collins a épousé sa troisième femme, Orianne Cevey, qui était son interprète lors d’une tournée en Suisse. Ils ont eu deux fils : Nicholas (né en avril 2001) et Matthew Collins (DDN inconnu). Collins et Cevay ont divorcé en 2006 et Collins a payé 25 millions de livres sterling à Cevay, qui était le plus grand règlement de célébrités enregistré dans l’histoire britannique.