‘Destiny 2’ révèle une refonte massive de la personnalisation des sous-classes et des détails sur la stase du démoniste

Trois ans plus tard, Destiny 2 fait sa première refonte majeure du fonctionnement des sous-classes dans le jeu, sans revenir à un système Destiny 1, mais évoluant vers quelque chose de nouveau avec de nombreuses personnalisations potentielles.

Cela a été montré aujourd’hui avec plus de détails sur la classe Shadebinder Warlock, mais nous commencerons par les plus grandes nouvelles.

La sous-classe Stasis fonctionnera différemment des classes Arc, Solar et Void que nous avons à ce jour. Avant que quiconque ne devance, il semble que seulement la sous-classe Stasis reçoit ce type de fonctionnalité de personnalisation, et les autres seront déployées au fil du temps. Donc non, nous n’avons pas d’arbres entièrement nouveaux pour les quatre sous-classes se dirigeant vers Beyond Light, seulement celui-ci. Et ce ne sont plus des arbres.

La principale caractéristique de ce nouveau système est une séparation entre les aspects et les fragments:

Aspects: Sont spécifiques à une classe et offrent aux joueurs de nouvelles capacités. Ceux-ci seront pillés / offerts quelque part dans le monde, mais les détails sont clairs à ce sujet. L’exemple donné ici est un aspect pour un Shadebinder Warlock qui permet à son Rift de geler les ennemis dans un AOE autour de lui, comme montré dans une bande-annonce précédente.

Fragments: Ceux-ci ne sont pas spécifiques à une classe et semblent fonctionner plus comme des mods inter-classes que nous avons maintenant. Les aspects auront souvent des emplacements pour les fragments qui peuvent les modifier davantage. L’exemple, lié à ce qui précède, est un Fragment attaché à l’aspect original qui donne de l’énergie aux capacités de classe en cas d’éclatement. Cela crée donc un combo qui n’a pas du tout à voir avec des armes ou des armures: geler les ennemis avec une faille, les briser, revenir en arrière, répéter.

Il y a évidemment une tonne de potentiel ici, en fonction du nombre d’aspects et de fragments et de ce qu’ils peuvent faire. Et encore une fois, ce n’est qu’une sous-classe, Stasis, et il est facile d’imaginer ce qui pourrait arriver lorsque les autres classes auront leur tour avec ce système. C’est l’un des plus gros ajouts à Destiny auxquels je puisse penser depuis la sortie de la série, potentiellement, en fonction de son déroulement.

Shadebinder: La révélation ne traite que du super combat de Winter’s Wrath et de Penumbral Blast, car je suppose que les grenades sont partagées entre les classes comme les autres (et seront celles que nous avons vues comme le mur de glace). Winter’s Wrath vous donne un bâton qui tire des projectiles, puis la possibilité de les briser avec un slam «vous ne passerez pas». Penumbral Blast est juste le bâton qui tire des mêlées glaciales.

Nous allons voir les sous-classes Titan et Hunter dans la semaine à venir, et il y a un indice que les chasseurs pourraient récupérer Blink avec Stasis, mais nous devrons attendre et voir.

Je ne m’attendais pas à ce que ce soit une plongée plus profonde dans la façon dont les sous-classes vont fonctionner plus généralement, et maintenant je suis en train de grignoter un peu pour voir plus d’aspects et de fragments pour comprendre ce qu’ils peuvent faire et quels combos ils peuvent faire. Le seul autre montré en plus de ceux que j’ai mentionnés ci-dessus était de revenir en force.

Cela a le potentiel d’être très sauvage, en particulier une fois que ces changements atteignent les quatre sous-classes, pas seulement la nouvelle. Je n’ai aucune idée du temps que cela va prendre, mais tout cela semble extrêmement prometteur.

