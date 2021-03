Problèmes Android WebView: Google, Gmail, Pinterest, Outlook, TikTok et PayPal sont concernés

« MSA ne fonctionne pas. » Qu’est-ce que cela signifie et comment corriger le bogue qui provoque la fermeture des applications Android.

Android a connu des problèmes, l’un des composants les plus utilisés du système d’exploitation est défaillant: Android WebView. C’est le composant que les applications utilisent pour afficher une page Web en son sein.

C’est pourquoi un échec de ce niveau affecte une multitude de Les applications Android ne fonctionnent pas. Dans ce cas, les applications largement utilisées telles que celles de Google, Gmail, Pinterest, Outlook, PayPal, Vinted, Instagram, Facebook Messenger, TikTok et Wattpad échouent. Certains utilisateurs se demandent sur Twitter si le les applications sont en panne.

Pourquoi les applications ne fonctionnent-elles pas?

Les problèmes ont commencé à être signalés par les utilisateurs d’appareils Android du monde entier, avec des modèles de Xiaomi, Google, Motorola ou OnePlus. Cependant, les propriétaires de mobiles Samsung semblent être les plus touchés.

L’erreur se manifeste de la même manière dans tous les cas: les candidatures sont fermées dès leur ouvertureet arrêtez complètement de travailler. Dans certains cas, le problème «MSA a cessé de fonctionner» apparaît à plusieurs reprises, sans donner la possibilité d’ouvrir les applications concernées.

Google lui-même a déclaré être conscient du problème, et la page d’état de Google Workspace reflète l’incident, toujours en cours phase d’enquête.

Comment resoudre le probleme

La solution au problème Android WebView est simple. Passe par recherchez l’application Android System WebView dans le menu Applications (dans l’application Paramètres) et désinstallez les mises à jour installées.

Cependant, plusieurs heures après l’apparition du problème, un porte-parole de Google a affirmé que le problème a été résolu. Pour corriger l’erreur, il suffit installer les dernières mises à jour disponibles pour Android WebView et Google Chrome via le Google Play Store.

Réactions des utilisateurs

Les utilisateurs concernés par les problèmes Ils n’ont pas mis longtemps à essayer de trouver d’autres personnes souffrant des mêmes erreurs dans leurs applications Android préférées.

Aujourd’hui, Amino, Wattpad, Google, Gmail, Pinterest ont laissé tomber Manga Dogs du Play Store et Tiktok ne fonctionne pas bien … Jskajdks et moi pensant que c’était mon mobile, je l’ai redémarré 2 fois et désinstallé certaines applications au cas où c’était de la capacité pour rester plus tard Donc: pic.twitter.com/umlco4bNm4 – Parce que tu as chaud et que tu as froid ~ (@Poto_de_Levi) 23 mars 2021

Soy a la única que aparte de que le falla tiktok y que le pone que no funciona si le doy a ajustes, mensajes o favoritos se me traba y me sale de la aplicación?#tiktok — 🐉°전정국°🐉 (@carmen_abad02) March 23, 2021

Le 22 mars a été maudit depuis le jour où MCR s’est séparé car précisément aujourd’hui, le wattpad est tombé, Gmail échoue, tik tok vous sort et Google ne fonctionne pas, WEY DÉJÀ – Oliver 击 (@Scumbloob) 23 mars 2021

Gmail NE FONCTIONNE PLUS POUR MOI INSTAGRAM, MESSENGER, TIK TOK ET MON MAIL

HELPAAAAA: (((((( – bren91 (@guerrasanti_) 23 mars 2021

En fin.

Wattpad, google Go, tik Tok, Webtoon, Vlive et même l’un de mes jeux plante. Je ne veux pas partir ce soir sans ces applis: c

Ils font partie de ma vie quotidienne: ((((

Tout va bien l’après-midi et maintenant rien ne fonctionne: c pic.twitter.com/xNdwdPHDUR – 💜Byol_Bae7💜 (@ Bae7Byol) 23 mars 2021

