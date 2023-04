Into the Wild est-il sur Netflix ? Où voir le film sur Christopher McCandless

streaming

Le film Into the Wild de Sean Penn est l’un des plus commentés de ces dernières décennies. Où peut-on le trouver ?

D’innombrables films biographiques sont arrivés dans l’histoire du cinéma et l’un des plus commentés au début du XXIe siècle a été dans la nature. Le film produit, écrit et réalisé par Sean Péanbasé sur le livre du même nom de Jon Krakauer, a gagné en popularité en racontant l’histoire vraie de Christopher Johnson McCandless. Où peut-on le voir maintenant ?

La prémisse suit Christopher McCandless, un jeune de 22 ans qui vient d’obtenir son diplôme universitaire et a un avenir prometteur. Cependant, il ne croit pas à cette vie et veut se sentir libre, alors il décide de se retirer de la société, abandonne sa vie confortable et prend le chemin de nulle part. Il traverse différents endroits américains et communautés hippies, où il rencontre différents personnages colorés.

+Où voir le film Into the Wild

Étant un long métrage reconnu et très pertinent, on pourrait penser qu’il fait partie du catalogue actuel du service de streaming Netflix, mais nous devons vous dire que ce n’est pas le cas. tu peux regarder le film dans la nature en ce moment via la plate-forme Apple TV +, bien qu’elle ne soit disponible que via sa modalité de location en Amérique latine. En Espagne, vous pouvez le voir sur Netflix, en plus de Prime Video et SkyShowtime.

L’acteur chargé de donner vie à Christopher « Alexander Supertramp » McCandless était Émile Hirsch. Le casting du long métrage était complété par Marcia Gay Harden, William Hurt, Jena Malone, Catherine Keener, Vince Vaughn, Kristen Stewart et Hal Bolbrook. Sa bande originale a été composée et vocalisée par Eddie Vedder.

Quant aux avis, ils sont majoritairement positifs si l’on prend comme référence les deux sites les plus connus : il a obtenu une approbation de 82% sur Rotten Tomatoes, sur 191 commentaires ; et sur Metacritic, il a une acceptation de 73%, sur 38 avis. De plus, le film a reçu plusieurs nominations pour des galas tels que les Oscars, les Golden Globes et le Screen Actors Guild Award.

