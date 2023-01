Pourquoi Disney a décidé d’annuler la série animée The Owl House

Quand la série animée »La maison du hibou » a fait ses débuts sur Disney en janvier 2020, il a reçu de nombreux applaudissements de la part des téléspectateurs, recueillant un large public pour son contenu créatif et original, mais ajoutant également certains personnages LGBTQ +.

Cependant, en dépit d’être si acclamé, Disney a décidé d’annuler »The Owl House », avec le créateur de la série, dana terrenceexpliquant que la raison de l’annulation n’était pas pour une raison d’audience ou pour COVID-19, mais parce que certains dirigeants de Disney estimaient que cela ne correspondait pas à la marque de l’entreprise.

Selon les rumeurs, la décision d’annuler l’émission n’était probablement pas basée sur son contenu LGBTQ+. C’était plutôt parce que » The Owl House » s’adressait à un public plus jeune que Disney + ne le souhaitait, ce qui n’a guère de sens étant donné que les fans de la série ont entre 17 et 22 ans.

Bien qu’il n’ait pas été confirmé si les allégations du créateur de « The Owl House » étaient vraies, Disney a décidé de terminer la série avec une troisième saison avec trois émissions spéciales de 44 minutes, qui résoudront vraisemblablement toutes les intrigues de l’histoire. Le premier spécial a été créé en octobre dernier et les suivants seront diffusés en 2023.

Dès sa création, le contenu de »The Owl House » avait un design différent de celui des autres dessins animés de Disney, ce qui était l’un des aspects préférés des fans. L’histoire se déroule dans les Burning Isles, créées dans le corps d’un dieu mort où les démons et les monstres sont acceptés comme faisant partie de la société.

Ce n’est pas la première fois que Disney repousse des artistes talentueux après que leurs visions aient été en deçà des attentes. Auparavant, le célèbre Tim Burton il a quitté l’entreprise en raison de diverses différences créatives, ce qui l’a amené à quitter Disney pour commencer sa carrière de réalisateur.

Maintenant, les fans n’ont plus qu’à attendre les spéciaux suivants de la dernière saison de » The Owl House », avec son deuxième épisode prévu pour la première le 21 janvier 2023.