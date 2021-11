Pokémon Diamant / Perle : Ici vous pouvez trouver les professeurs d’attaque et les rappels dans le remake

Dans les remakes de Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante il y a de nombreux éléments des jeux précédents que vous pouvez redécouvrir ici. Incluant le Professeur d’attaque et le rappel d’attaque. Mais où trouvez-vous les personnages et que vous apportent-ils ? Nous clarifions cela dans ce guide. (via Serebii.net)

Où puis-je trouver le professeur d’attaque – aide

Au total il y a dans « Pokémon Shining Diamond et Shining Pearl » deux profs d’attaqueque vous pouvez rencontrer au cours du jeu. Nous allons vous montrer comment vous trouver tous les deux.

Trouvez des professeurs d’attaque pour les débutants

Vous pouvez le trouver sur cette route: À un moment donné, vous arriverez très loin dans le jeu Route 228. Celui-ci est situé près du Kahlberg et en À l’est de la zone de duel. Il est dans l’une des maisons et se protège des tempête de sable qui fait rage.

Rendez vos débutants encore plus forts avec ce professeur d’attaque. © Nintendo / The Pokémon Company / Serebii.net

Que fait le professeur d’attaque? L’homme plus âgé t’en apporte un attaque spéciale pour les démarreurs de chaque génération. La condition préalable est qu’ils aient déjà les dernier stade de développement atteint. Selon le genre vous pouvez faire l’une des actions suivantes trois techniques apprendre:

l’eau – Obusier Aqua

– Obusier Aqua Feu – Feu de canonnade

– Feu de canonnade plante – Statue de la faune

Trouvez un professeur d’attaque pour Pokémon Dragon

Vous pouvez les trouver sur cet itinéraire: À un moment donné pendant le jeu, vous tombez sur ce Route 210. Une dame âgée vous attend dans une maison sur une colline. Pour y parvenir, vous avez besoin des compétences Kraxler et pour le rendre un peu plus facile Se détendre.

Les monstres de type dragon en particulier profitent d’une visite chez Mamie Ma. © Nintendo / The Pokémon Company / Serebii.net

Que fait le professeur d’attaque: Grand-mère Ma est importante pour votre Rendre les Pokémon Dragon encore plus forts pouvez. Il apporte une attaque très puissante à chaque monstre de type dragon qui vous aime Draco Météore à.

Où puis-je trouver le rappel d’attaque – aide

Vous pouvez le trouver dans cette ville: Le rappel d’attaque vous attend dans Weidebourg. c’est dans un Maison au bord du lac.

Ici, vos Pokémon réapprennent des attaques oubliées. © Nintendo / The Pokémon Company / Serebii.net

Qu’est-ce qu’il fait Rappel d’attaque: Votre Pokémon peut en même temps utiliser seulement quatre attaques. Afin qu’ils en apprendre de nouveaux, Dois tu oublie encore l’ancien. Vous pouvez annuler ce processus avec le rappel d’attaque. Chaque processus vous coûte une échelle de coeur et après le dixième, son service est gratuit.

Où pouvez-vous obtenir des écailles cardiaques? Vous pouvez trouver l’élément dans les remakes de Switch sur le Route 214

