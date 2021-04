L’un des réseaux sociaux les plus populaires et les plus renommés du moment est TikTok, et malgré le mauvaises suppositions Ce que différents pays ont fait à propos de l’application, sa popularité a énormément augmenté, en particulier parmi la jeune communauté.

Les plus pertinentes de cette plateforme sont ses vidéos aléatoires et une variété de thèmes (beauté, gastronomie, décoration, cinéma, sports, danses …), qui font de TikTok un endroit idéal pour passer de longues heures de divertissement et de divertissement.

Cependant, comme il s’agit d’une plate-forme pour créer, télécharger et partager du contenu audiovisuel il faut avoir un bon plan de données ou à défaut un plan internet illimité. Mais, Combien de données TikTok dépense-t-il sur votre mobile?

Si vous voulez connaître la réponse, ne manquez pas les détails ci-dessous. En outre, cela peut vous aider plus tard, en particulier pour savoir comment dépenser moins de données lors de l’utilisation de TikTok. Rejoignez-nous!

Comment utiliser moins de données mobiles dans Google Chrome

Combien de données mobiles consomme TikTok

Les Développeurs TikTok sont conscients que leur plateforme a un consommation élevée de données mobiles par rapport à d’autres applications comme Spotify. Pour cette raison, l’application chinoise a une fonction pour enregistrer des données très utile que vous pouvez utiliser à tout moment.

En outre, le Taux de consommation de TikTok il est bien optimisé, donc par défaut, la plate-forme compressera automatiquement les vidéos et réduira la qualité pour dépenser le moins de mégaoctets. Pourtant, il est important de savoir combien de données TikTok dépense sur votre mobile et optez donc pour un service Internet qui couvre les besoins.

Quantité moyenne de données dépensées par TikTok sur les appareils

5 minutes d’utilisation passe en moyenne 70 Mo .

d’utilisation passe en moyenne . 1 heure regarder des vidéos consomme 840 Mo.

Quantité moyenne de données que TikTok dépense sur les appareils avec le paramètre d’économiseur de données

5 minutes d’utilisation passe en moyenne 30 Mo (-45 / 50%).

d’utilisation passe en moyenne (-45 / 50%). 1 heure regarder des vidéos consomme 360 Mo (-45 / 50%).

Donc, si vous êtes un utilisateur assez actif dans l’application TikTok, il est préférable d’avoir un plan de données, ou mieux encore, de présenter un service contractuel Internet illimité pour éviter les désagréments et ne pas être affecté financièrement. Si vous avez aimé cet article, n’oubliez pas de vérifier la quantité de données dépensée par une vidéo YouTube de 5 minutes.

Comment activer la sauvegarde des données sur Instagram pour Android

Rubriques connexes: Médias sociaux, TikTok

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier informé de toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂