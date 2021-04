Daniel Dae Kim dit que le soutien à la communauté asiatique est comme «  un mouvement de vague de fond  »

Du harcèlement verbal aux agressions violentes et meurtrières, les actes de haine anti-asiatique en Amérique sont en augmentation depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Mais ces derniers mois, quelque chose d’autre a également augmenté – une réponse forte et claire à tout cela, de la part des Américains d’origine asiatique et des alliés de toutes les races. Et selon l’acteur et activiste Daniel Dae Kim, cela fait une réelle différence.

«Ce fut une année difficile pour les relations raciales en Amérique», a déclaré Kim lors d’une visite vidéo vendredi matin à la 3ème heure AUJOURD’HUI. «Je suis heureux de dire que je pense qu’il y a eu des progrès.»

C’est une déclaration puissante à peine un mois après que des fusillades dans trois spas de la région d’Atlanta ont fait huit morts, dont six femmes asiatiques. Mais c’est à la suite de cette tragédie et d’autres rapports troublants de discrimination que tant de personnes ont commencé à se mobiliser pour le changement – y compris Kim et d’autres célébrités, dont Olivia Munn et Mindy Kaling.

«L’une des meilleures choses à propos des gens qui s’expriment et s’expriment, c’est qu’il y a eu un mouvement de vague de fond différent de tout ce que j’ai vécu dans ma vie», a expliqué l’ancienne star de «Lost», âgée de 52 ans. «Plus d’Américains d’origine asiatique ont pris la parole; plus de marches ont eu lieu à travers le pays que je n’en ai même vu.

Et cela, a-t-il dit, a provoqué des changements encore plus percutants.

«Maintenant, à la suite de cela, il se passe de grandes choses – comme la première véritable organisation nationale soutenant les Américains d’origine asiatique», a-t-il noté. «C’est quelque chose qui s’appelle TAAF, qui est la Fondation asiatique américaine, et ce sera un effort important pour autonomiser les Asiatiques, pour financer des organisations de base à travers le pays et aider à éduquer l’Amérique, dans son ensemble, sur les contributions des Américains d’origine asiatique.»

La star, qui était également sur pour discuter de son nouveau thriller de science-fiction, «Stowaway», a rendu une autre visite récente à AUJOURD’HUI le mois dernier. Au cours de cet arrêt, il a souligné l’importance de l’implication de l’Amérique dans son ensemble pour changer le cours des tensions raciales et de la haine parce que «chaque groupe minoritaire a vécu cela à un moment donné de l’histoire américaine».

«En fin de compte, c’est le cœur de toute cette question. Ce n’est pas un problème asiatique américain. C’est une question humaine », a-t-il déclaré, ajoutant:« La communauté afro-américaine, la communauté Latinx, la communauté blanche et la communauté asiatique … c’est un cliché, mais je crois vraiment que nous sommes plus forts ensemble.