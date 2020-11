« Oof! » De Roblox le son est remplacé – Le son sera disponible à l’achat!

Croyez-le ou non, il y a eu une sorte de drame à long terme autour du son emblématique « Oof! » Qui est bien connu dans Roblox. Le son est si omniprésent dans le jeu qu’il est maintenant utilisé comme argot Internet pour être blessé , avoir des ennuis ou réagir à quelqu’un qui vit l’une de ces choses. Le son a été créé par Tommy Tallarico, qui est un concepteur sonore prolifique, et a été engagé dans une bataille juridique avec Roblox à propos du son. Si vous n’étiez pas au courant , le son n’est pas originaire de Roblox, et faisait en fait partie de la fin du jeu Messiah.

Bien que cette bataille se poursuive, il semble que Tommy et Roblox se soient installés. Le son sera supprimé en tant que son «game over» dans Roblox, mais il sera toujours disponible si vous êtes un développeur. Si un créateur de jeu souhaite utiliser le son, vous pouvez l’acheter via l’un des nouveaux kits de conception sonore disponibles à l’achat via le site officiel de Tommy Tallarico. Vous pouvez voir écouter et tous les sons qui seront disponibles via ces packs dans cette vidéo:

Quant au « Oof! » son propre, si un développeur crée un jeu et a acheté la possibilité d’utiliser le son, vous l’entendrez normalement. En tant que joueur, vous n’avez rien à acheter. Comme pour tous ces jeux qui utilisent le son maintenant, voici ce que le message officiel de Roblox a à dire:

Nous remplacerons l’effet sonore «game over» sur la plate-forme par un nouvel audio à la fin du mois. Une fois que nous aurons lancé le Developer Marketplace, vous pourrez choisir parmi une variété de sons personnalisés créés par la communauté (y compris la collection d’effets de Tommy).

Ainsi, le son sera remplacé et vous pourrez choisir des options audio supplémentaires qui pourront être utilisées à la place. Cela signifie que vous n’avez pas à acheter de sons si vous ne le souhaitez pas pour votre jeu, mais si vous voulez accéder au « Oof! » son, alors vous devrez l’acheter.