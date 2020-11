IMac 2021 présente un nouveau concept avec un affichage sans bordure

Le nouvel iMac attendu pour l’année prochaine recevra un nouveau design ainsi qu’un processeur au silicium Apple en interne. Une page de fans slovaque d’Apple a maintenant créé un concept intelligent de ce à quoi pourrait ressembler le prochain ordinateur tout-en-un d’Apple. Le concept comprend des écrans plus grands, des cadres plus minces et des coins arrondis.

L’application a à plusieurs reprises donné à ses iMac de petites mises à niveau matérielles au cours des dernières années, mais l’optique des ordinateurs n’a que très peu changé. Cela pourrait changer avec le prochain modèle d’iMac auquel les analystes et les fuyards s’attendent en 2021. Apparemment, le nouveau design devrait aller dans le sens de l’iPad Pro. Un concept de la page des fans d’Apple Svetapple nous montre à quoi pourrait ressembler le nouvel iMac d’Apple.

L’affichage s’agrandit, les bords rétrécissent

Le site Web slovaque s’attend à ce que les modifications optiques apportées à l’iMac se traduisent également par une taille d’écran plus grande. La diagonale de l’iMac 21,5 pouces devrait atteindre 24 pouces et celle du modèle 27 pouces jusqu’à 32 pouces. Le plus petit modèle offrirait alors une résolution 4K ou 5K, et le plus grand une résolution 6K.

Des informations divulguées suggèrent que la conception du nouvel iMac est basée sur celle de l’iPad Pro 2018/2020. Cela a également été mis en œuvre dans le concept. Les images rendues montrent deux modèles d’iMac avec des coins et des bords arrondis d’une épaisseur d’environ cinq millimètres, ce qui peut déjà être décrit comme un écran sans bordure.

Le concept du support et de l’arrière du nouvel iMac reste inchangé. On peut se demander si Apple apportera des modifications ici. L’iMac 2021 pourrait éventuellement être un peu plus fin que ses prédécesseurs, et la forme du boîtier en aluminium pourrait également changer, selon Svetapple.

Apple présente-t-il le nouvel iMac aujourd’hui?

On sait peut-être déjà ce soir à quoi ressemblera vraiment l’iMac 2021. À 19 h, Apple vous invite à un événement sous le slogan «Encore une chose». Ce que les Californiens y montreront n’est pas encore confirmé. Les modèles de Mac dotés de processeurs Apple silicon et la version finale de macOS Big Sur sont considérés comme favoris. Et qui sait, peut-être qu’Apple nous donnera également un aperçu de l’iMac 2021.