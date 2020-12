One Piece Chapitre 998: Spoilers, Sasaki vs Franky et plus sur la transformation de Sasaki

Les amateurs de manga sont excités car ils sont à quelques heures de la sortie de One Piece Chapter 998. Ils l’attendent depuis deux semaines. Lisez la suite pour savoir ce que vous pouvez voir dans le chapitre imminent.

Les spoilers de One Piece Chapter 998 font déjà surface sur le web. Le chapitre imminent a pour titre « Les espèces anciennes ». Il présentera une bataille épique impliquant Sanji, Jinbe et Cyborg Franky des Pirates au chapeau de paille contre Who’s Who, Black Maria et Sasaki du Tobi Roppo.

Le chapitre 998 de One Piece, également cité par Inquisitr, présentera la suite du combat entre Sasaki et Cyborg Franky. Il n’avait pas d’autre choix que de combattre Sasaki pour aider Yamato à mettre Momonosuke et Shinobu en lieu sûr. Franky devra faire tout son possible pour abattre Sasaki.

Selon les spoilers, One Piece Chapter 998 montrera Sasaki en train de se transformer en utilisant son fruit du diable, Ryuu Ryuu no Mi Model Triceratops. La source mentionnée ci-dessus a également révélé que Sanji n’aurait d’autre choix que de combattre une belle femme dans le chapitre imminent.

Voici les spoilers publiés sur Reddit for One Piece Chapter 998 :

Marco utilise ses compétences pour arrêter la propagation du virus. Il semble que le virus dépende de la capacité physique de la personne ou quelque chose comme ça.

Apoo est blessé mais se relève, Drake le vainc.

Franky Vs Sasaki, qui est un utilisateur du Ryuu Ryuu no Mi Model Triceratops.

Sanji contre Black Maria, qui utilise le modèle Kumo Kumo no Mi (Kumo signifie araignée) Rosamygale grauvogeli.

Jinbe Vs. Who’s Who, qui est un utilisateur du modèle Neko Neko no Mi « Dent de sabre » ou Smilodon.

Il semble que le Who’s Who connaissait déjà Jinbe quand il était Shichibukai- Jinbe veut savoir qui il est en enlevant le masque du Who’s Who.

Yamato voit la statue d’un dragon battu, dit qu’un ami l’a cassée. On dirait que c’est l’oeuvre d’Ace.

Yamato : « Un homme est venu il y a quelques années pour tuer mon père. »

One Piece Chapitre 998: Date de sortie !

La sortie de One Piece Chapter 998 est prévue pour le dimanche 13 décembre. Vous pouvez lire One Piece Chapter 998 sur les sites et plateformes officiels de VIZ media, MangaPlus et Shonen Jump. Restez à l’écoute de Devdiscourse pour obtenir les dernières mises à jour sur les sorties de manga japonais.