Oh merde! Nicolas Cage modère la série Netflix "Histoire des jurons"

En ce début d’année, Nicolas Cage vous invite à quelques leçons d’histoire sur Netflix: Dans «History of Swear Words», la star hollywoodienne va au fond des origines des jurons populaires.

Alors si vous vous comptez parmi ceux qui aiment jurer comme un marin, « History of Swear Words » est le bon endroit pour vous. Tel que rapporté par Deadline, entre autres, Nicolas Cage explique sur une période de six épisodes, chacun d’une courte durée de 20 minutes, où les anglais jurent des mots comme « fuck », « shit », « bitch », « dick », « pussy » et » putain « et comment ils pourraient se cimenter dans la vie quotidienne et même dans la culture pop.

Nicolas Cage est soutenu par divers comédiens, dont Sarah Silverman, Nick Offerman et Jim Jeffries. Vous pouvez avoir un premier aperçu du ton de la série sur la chaîne Twitter anglophone de Netflix:

Pas de pause pour Nicolas Cage

Il y a des mois passionnants devant Nicolas Cage. Après tout, « History of Swear Words » n’est pas le seul projet dans lequel il est impliqué. Il travaille avec Amazon Studios sur une série qui n’a pas encore reçu de titre spécifique, la sortie de son thriller « Willy’s Wonderland » est toujours en attente, et le drame « Pig » est en post-production. Sans oublier la comédie prometteuse et complètement farfelue « The Unbearable Weight of Massive Talent » et bien sûr sa réincarnation de Joe « Tiger King » Exotic.