Nouveau Royal Enfield Meteor 350 lancé en Inde en trois variantes; le prix commence à Rs 1,75 lakh

Surmultipliée06 nov.2020 13:53:20 IST

Et enfin, après des mois de spéculations sur le nom, les caractéristiques qui l’accompagneront et le design de la moto arborera, Royal Enfield a tout mis au repos avec le lancement du tout nouveau Meteor 350. Ce croiseur sera disponible en trois variantes. , à savoir le Fireball au prix de Rs 1,75 lakh, Stellar à Rs. 1,81 lakh et la Supernova haut de gamme qui sera disponible à Rs 1,90 lakh. Tous les prix sont ex-showroom. Royal Enfield a confirmé que les réservations ont commencé aujourd’hui et que la livraison devrait commencer sous peu.

En termes de design, le Royal Enfield Meteor 350 2020 obtient de toutes nouvelles lignes mais ressemble fortement au Thunderbird X. Les éléments de différenciation dans les trois variantes mentionnées ci-dessus sont les options de couleur ainsi que les fonctionnalités, où Fireball et Stellar être disponible uniquement avec des couleurs unies, tandis que la Supernova haut de gamme est livrée avec des peintures bicolores, qui semblent plus haut de gamme que les autres motos vendues dans le segment. Bien que Royal Enfield propose une multitude d’options de personnalisation, 5 lakh pour être précis, la garniture Supernova du Meteor 350 est livrée chargée d’alliages usinés, un écran de tourisme complété par un traitement au chrome sur diverses parties de la moto telles que le guidon, le bouchon de remplissage de carburant , le moteur et l’échappement, qui laisseront tous une impression positive.

De plus, la Royal Enfield Meteor 350 est devenue la première moto à disposer d’une unité TFT pour la navigation Tripper de la société. La société a lancé une application mobile compatible avec les appareils Android et iOS qui montre la navigation visible sur l’unité TFT du cluster. Il affiche également les notifications d’appels. L’application Royal Enfield propose également d’autres options pour les nouvelles informations de moto et en fait votre option de personnalisation. En parlant de cela, le Meteor 350 obtient plus de 5 combinaisons de personnalisation lakh visibles sur l’application.

Le RE Meteor 350 est nouveau avec un cadre à double berceau au lieu de l’unité à cadre unique vue sur le Thunderbird X. En outre, le dimensionnement de la moto est plus grand avec un empattement plus long et une meilleure garde au sol. Le profil du pneu a également été mis à jour avec une zone de contact plus large, qui contribuent tous à une meilleure stabilité et à une meilleure stabilité dans les virages RE.

Enfin, le RE Meteor 350 est alimenté par un tout nouveau moteur monocylindre refroidi par air de 349 cm3 qui développe 20,2 ch à 6100 tr / min et génère 27 Nm à 4000 tr / min, couplé à une boîte de vitesses à 5 rapports. Cette unité SOHC a également un contrepoids dans le moteur, qui, selon RE, a été fait pour réduire les vibrations et offrir des performances plus douces en ville et sur les autoroutes.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂