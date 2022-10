Naruto fête son anniversaire avec des scènes réanimées de l’anime

Pour fêter les 20 ans de l’anime de »Naruto », l’étude Pierrot vient de sortir une nouvelle promo montrant des moments classiques de » Naruto et »Naruto Shippuden » réanimé. La vidéo présente de nombreuses séquences de combat nouvellement réanimées et des moments de personnages chargés d’émotion, se concentrant principalement sur Naruto et Sasuke.

Publiée sur la chaîne officielle du studio Pierrot, la vidéo revisite des dizaines de scènes de l’anime, à commencer par la première grande bataille de Naruto et Sasuke où Naruto déclare en larmes que Sasuke est son ami. Bien sûr, il existe également de nombreux autres personnages d’anime importants, tels que Kakashi, Sakura, Gaara et Orochimaru.

Poursuivant la célébration du 20e anniversaire, de nouveaux visuels et une illustration spéciale de »Naruto » ont été dévoilés, publiés par Shonen Jump et sur la page officielle de l’anime. Les trois images mettent en lumière les aventures dans lesquelles le trio emblématique de Naruto, Sasuke et Sakura, s’est embarqué, depuis le début de leurs voyages de ninja jusqu’à maintenant.

La première image met en lumière la rivalité entre Naruto et Sasuke. la deuxième image se concentre sur des scènes clés de »Naruto Shippuden », soulignant les retrouvailles chargées d’émotion de Sasuke avec son frère Itachi, et la troisième voit Naruto et Sasuke une fois de plus avec Naruto sous sa forme Six Paths. Masashi Kishimoto J’illustre également une nouvelle image inédite pour fêter l’anniversaire.

L’anime » Naruto » a fait ses débuts le 3 octobre 2002 et a adapté le manga du même nom de Masashi Kishimoto, que Shueisha a sérialisé dans son magazine. Saut Shonen hebdomadaire de 1999 à 2014. L’anime et le manga racontent le voyage d’un garçon nommé Naruto Uzumaki, qui habite un monde où les gens peuvent canaliser l’énergie interne appelée chakra pour faire des choses incroyables.

»Naruto » a eu une durée de 220 épisodes, commençant en octobre 2002 et se terminant en février 2007. Sa suite »Naruto Shippuden » a adapté la deuxième partie du manga de Kishimoto et a eu une durée de 500 épisodes de février 2007 à mars 2017 Les écrivains Masashi Kishimoto et Ukyo Kodachi ont créé une suite au manga intitulée »Boruto : Naruto Prochaines Générations », qui raconte les aventures du fils de Naruto, actuellement à l’antenne.

Chacune des séries animées »Naruto » est disponible dans Crunchyroll.