Les fans de Sabrina Carpenter critiquent SNL pour une ligne « offensive » dans le sketch du permis de conduire

Olivia Rodrigo et Joshua Bassett ont également réagi au croquis du permis de conduire sur SNL et «Sabrina mérite le respect» a commencé à être tendance en ligne.

Saturday Night Live est sous le feu d’un sketch « Permis de conduire » dans lequel Sabrina Carpenter est comparée à un « bâtard ».

Le mois dernier (8 janvier), High School Musical: The Musical: La série star Olivia Rodrigo a publié «Permis de conduire». La chanson à succès est une ballade émouvante sur le chagrin et les gens pensent qu’Olivia l’a écrite à propos de sa co-star et ex présumé, Joshua Bassett. Les paroles semblent faire référence à Joshua quittant Olivia pour Sabrina Carpenter et elles ont inspiré d’innombrables théories en ligne.

À présent, SNL ont pataugé dans le drame présumé avec un nouveau croquis de « permis de conduire », mais il fait face à la réaction des fans de Sabrina.

Les fans de Sabrina Carpenter critiquent SNL sur la ligne «offensive» dans le croquis du permis de conduire. Image: Dia Dipasupil / WireImage, NBC

Samedi (20 février), Bridgerton star Regé-Jean Page hébergée SNL et l’un de ses sketches comprenait une vidéo dans laquelle un groupe de gars dans un bar de la piscine était submergé par l’émotion du «permis de conduire». Dans le croquis, le personnage de Regé explique de qui parle la chanson. Il dit: « Olivia l’a écrit au sujet de Joshua Bassett qui serait maintenant avec Sabrina Carpenter ».

L’un des autres personnages dit alors: « Cela me fait penser à ma rupture, comme peut-être que je suis Olivia, et mon ex-salope de Gina Joshua Bassett, et Sabrina Carpenter, comme si c’était ce salaud Enzo du garage. »

Les fans de Sabrina appellent SNL pour l’avoir indirectement qualifiée de « salaud ». Depuis la diffusion de l’épisode, « SABRINA MÉRITE LE RESPECT » a commencé à être tendance sur Twitter.

même si la mention de sabrina était brève, c’est tellement ennuyeux que quiconque loue dl, comme sur snl, doive frapper sabrina dans le même souffle. comme la louange liv, mais pourquoi aux dépens de s? … cela crée juste l’idée que le public prend / devrait prendre parti entre les filles – lex (@suntanbea) 21 février 2021

le croquis du permis de conduire snl m’a mis mal à l’aise tbh, la mention de josh et sabrina me semblait très inutile et méchante – S ♡ (@folklorebrad) 21 février 2021

Je déteste tellement tout cela que cela me rend malade à ce stade … j’en suis tellement fatigué et j’espère que sabrina va bien, snl légitime lui a fait mal paraître sans raison et snl est tellement populaire à travers tous les Les États-Unis et tant de personnes le regardent maintenant, plus de personnes sont probablement contre elle – bri 🪐 (@prfctexhales) 21 février 2021

J’aimerais pouvoir être heureux qu’olivia soit sur snl mais c’est en fait dérangeant pour moi qu’ils aient essentiellement appelé sabrina un bâtard ik c’est toutes des blagues mais … – 𝑎𝑛𝑎 (@obxxpogues) 21 février 2021

Dans l’état actuel des choses, Sabrina n’a pas abordé le croquis. Cependant, Olivia a réagi au sketch en tweetant: « DRIVERS LICENSE SNL SKETCH EST LE MEILLEUR ANNIVERSAIRE PRESENT JAMAIS IM SHAKING ».

Joshua a également réagi en publiant une vidéo TikTok dans laquelle il se filme en train de regarder le croquis avec Kacey Musgraves « Happy & Sad » jouant en arrière-plan.

PERMIS DE CONDUIRE SNL SKETCH EST LE MEILLEUR ANNIVERSAIRE PRÉSENT JAMAIS IM SHAKING – Olivia Rodrigo (@Olivia_Rodrigo) 21 février 2021

SNL n’ont pas encore répondu aux réactions des fans de Sabrina, mais nous vous tiendrons au courant s’ils le font.

Qu’en penses-tu? Le sketch est-il allé trop loin?

