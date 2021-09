My Hero Academia Chapitre 326 Date de sortie, attentes et tout ce que vous devez savoir !

Le chapitre 326 de My Hero Academia montre les premières étapes de l’évolution de la société. Cependant, comme indiqué, même nos héros ne doivent pas être blâmés pour le changement. L’acceptation de Deku par cette foule enragée s’apparente à la réacceptation des héros par la société.

Deku, submergé par l’émotion après avoir entendu le discours d’Ochaco Urara, qui a inspiré les citoyens à le saluer. Le sortira dans le week-end à venir. Aucun retard n’a été signalé. Les jeunes commencent à réaliser le jeune héros qui a tout risqué pour défendre tout le monde dans le nouveau chapitre My Hero Academia. Le cœur des habitants est ému et ils commencent à se rassembler près de Deku.

Je pleure encore à cause de ce moment, tbh. pic.twitter.com/PtmTeD3UGP – Mon université de méchant (@MHAOfficial) 4 septembre 2021

Tous les héros se rassemblent avec de lourdes émotions et versent des larmes pendant qu’il pleut. Comme le dit le titre du chapitre « Le lien d’un pour tous ». Il arrive un enfant qui admet qu’il avait peur de n’importe où près de Deku étant donné que personne ne le soutenait à ce moment-là.

L’enfant affirme également que la dame l’a aidé depuis qu’elle a défendu Deku alors que tout le monde l’avait abandonné et l’avait exhorté à quitter UA High. Le jeune a également déclaré qu’il admire Deku et aspire à être un héros comme lui. Il poursuit en disant qu’il est ici et que Deku n’a pas besoin de pleurer. Deku comprend que c’est Kota, et la dame l’aide à se lever.

Le manga My Hero Academia est supérieur à tous points de vue, Anime ne frappe plus de la même manière ni même ne se compare plus. pic.twitter.com/4NfgH5xPwG – ABD (@AnimeBallsDeep) 4 septembre 2021

Vous pouvez également lire: Meilleures citations inspirantes d’Izuku Midoriya de My Hero Academia pour motiver chaque fan Deku

Elle reconnaît l’étudiant UA et leur raconte comment elle a eu le même destin que Deku jusqu’à ce qu’ils l’embrassent. La dame est soulagée d’avoir plus d’occasions de rencontrer Deku maintenant que sa situation semble avoir été résolue suite à la déclaration d’Ochaco. Elle le câline et le nomme « Cry Baby Hero ». Avant de porter un jugement ou d’argumenter contre ces jeunes héros, l’un des geezers a conseillé aux autres enfants de les écouter. Le geezer les a également informés que l’enfant a besoin de réconfort, car c’est son dernier lieu de repos et de repos.

un avenir où les héros ont le temps de tuer.

mon héros académique chapitre 325 coloriage manga#MHA #BNHA #BNHA325 #MHA325 pic.twitter.com/tYtNI8xZrc – Soleil Astrea (@SunAstrea) 6 septembre 2021

Date de sortie du chapitre 326 de My Hero Academia

Depuis la dernière mise à jour, Le chapitre 326 de My Hero Academia sortira le 12 septembre 2021. Les spoilers du prochain chapitre devraient sortir quelque part en milieu de semaine. Dans l’ensemble, le chapitre précédent était émouvant à la fois pour les citoyens et pour les héros qui faisaient de leur mieux du mieux qu’ils pouvaient.

Où lire le manga My Hero Academia ?

Vous pouvez lire le chapitre 326 de My Hero Academia sur Viz Media et Crunchyroll. Il est préférable de le lire sur des sites Web authentiques et de soutenir les auteurs. Les trois derniers chapitres sont gratuits sur Viz. Mais pour lire le manga depuis le début, les sites Web nécessitent un abonnement.

C’est tout pour le chapitre 326 du MHA. Le blog sera mis à jour de temps en temps. D’ici là, restez à l’écoute de 45Secondes.fr.