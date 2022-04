Les 3 films Netflix non originaux qui font fureur sur la plateforme en ce moment

Netflix

Les utilisateurs du monde entier ont parlé et laissé les bandes suivantes qui n’appartiennent pas à la plate-forme, mais de la même manière, ils les ont tellement captivés qu’ils les ont emmenés dans le Top 10 actuel. Voyez ce qu’ils sont!

© GettyLes 3 films Netflix non originaux qui font fureur sur la plateforme en ce moment.

Netflix est devenu le service de streaming préféré au monde ces dernières années et l’un des aspects qui a le plus captivé ses plus de 220 millions d’abonnés est qu’ils ont la capacité de créer des produits originaux qui deviennent une tendance et ajoutent beaucoup d’audience en une question de journées. Cependant, il y a des moments où les utilisateurs préfèrent voir du contenu qui n’est pas le leur, comme c’est le cas actuellement.

Les longs métrages qui ont une publicité qui suscite leur intérêt ont généralement une célébrité aimée de tous comme protagoniste, comme Ryan Reynolds ou The Rock, et c’est pourquoi ils s’additionnent à un grand nombre de reproductions dans différents pays, au-delà de leur intrigue. Gardant cela à l’esprit, le public reçoit également positivement les films d’autres sociétés de production, telles que les trois prochaines que nous vous présenterons qui sont dans le Top 10 actuelselon FlixPatrol. Voyez ce qu’ils sont!

+Les 3 films non originaux qui font fureur sur Netflix

3- L’habitant

An: 2018

Dirigée par: Guillaume Amoedo

Protagonistes: María Evoli, Vanesa Restrepo, Natasha Cubría, Carla Adell, Gabriela de la Garza, Fernando Becerril

Parcelle: Trois sœurs pénètrent par effraction dans la maison d’un sénateur avec l’intention de voler l’argent d’un pot-de-vin, mais une fois à l’intérieur, elles commencent à entendre d’étranges cris provenant du sous-sol.

2- Hé ! Sinamika

An: 2022

Dirigée par: griller

Protagonistes: Dulquer Salmaan, Aditi Rao Hydari, Kajal Agarwal, Nakshathra Nagesh, Mirchi Vijay, Pradeep K Vijayan, Yogi Babu

Parcelle: Une femme qui se sent étouffée par les attentions incessantes de son mari engage un psychologue pour qu’il tombe amoureux d’elle et puisse se séparer de lui.

1- On verra

An: 2018

Dirigée par: Pierre Paul Ibarra

Protagonistes: Mauricio Ochmann, Fernanda Castillo, Emiliano Aramayo, Erik Hayser, Rodrigo Cachero, Ariel Levy, Paco Rueda

Parcelle: L’histoire de Santi, un préadolescent qui fait face à la récente séparation de ses parents Rodrigo et Alejandra. Malgré leur divorce, les parents de Santi sont désespérément dévoués à leur fils. Lorsque les trois apprennent que Santi a une condition médicale qui pourrait mettre sa vue en danger, le père de Santi l’encourage à faire une liste des endroits et des choses qu’il veut voir et faire avant de perdre complètement la vue.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂