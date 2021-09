Le Muppet Show célèbre son 45e anniversaire ce week-end de la fête du Travail

Alors que Kermit et ses amis se préparent pour leur Manoir hanté des Muppets, les créations de Jim Henson viennent de fêter les 45 ans de Le spectacle de marionnettes, qui a été lancé le 5 septembre 1976, lançant une série de 120 épisodes sur cinq ans qui cimenteraient à jamais les personnages fous et colorés dans l’histoire du divertissement. Alors que certains des personnages de marionnettes de Henson étaient à la télévision depuis plusieurs années avant Le spectacle de marionnettes, dans les goûts de Rue de Sesame et Saturday Night Live, l’arrivée de l’émission après deux épisodes pilotes a réussi à apporter quelque chose à la télévision aux heures de grande écoute qui n’avait jamais été vu auparavant et à bien des égards ne l’a jamais été depuis.

Le spectacle de marionnettes était essentiellement un livreur double : il était brillant, énergique et assez fou pour divertir un public plus jeune, mais avait sa maison dans le monde presque oublié du Vaudeville et attirait des invités célèbres qui étaient à la fois actuels (à l’époque) ou des années 1940 et les années 1950, qui ont offert quelque chose à apprécier par le public plus âgé. Il n’y a jamais eu une telle combinaison, et c’est probablement à cause de cela que le spectacle n’a jamais été égalé par les productions ultérieures de Muppet dans l’ensemble.

Quand j’ai grandi en regardant les syndications de la série, je me souviens très bien des personnages de marionnettes, mais si je ne l’avais jamais revu, j’aurais eu du mal à relayer le contenu réel. Bien que j’aie revu certains épisodes au fil des ans, ce n’est qu’avec la (presque) totalité de la collection de Spectacle de Muppets épisodes arrivés sur Disney+ l’année dernière que j’ai pu renouer avec l’une des émissions qui m’a beaucoup influencé, et ce n’est qu’en regardant à l’âge adulte que j’ai vraiment compris pourquoi.

L’humour du spectacle est construit directement sur les frustrations de Kermit la grenouille, essentiellement un régisseur essayant d’organiser un spectacle en direct alors que tout va mal autour de lui. Il y a de grands noms tels que Steve Martin, John Cleese, Elton John, Roger Moore et Mark Hamill, et des anciens comme Milton Byrne, George Burns, Vincent Price et Ethel Merman, et ils partagent tous une chose : ils sont tous apparus sur le montrer en sachant qu’ils joueraient le second violon à des poignées de tissu et de fil, et dans la plupart des cas seraient rendus idiots pour cela.

Et c’était la magie de Le spectacle de marionnettes. Il y avait des egos, mais personne n’est apparu sur Le spectacle de marionnettes pensant qu’ils allaient être à l’avant-plan. En fait, de nombreuses stars qui sont apparues dans la première série de la série l’ont fait en guise de faveur personnelle pour Jim Henson, principalement en raison du tournage de la série au Royaume-Uni. Un nombre de Saturday Night Live les habitués étaient heureux de comparaître, ainsi que les vétérans qui étaient simplement ravis de revenir aux heures de grande écoute, mais c’est lorsque le danseur de ballet de classe mondiale Rudolf Noureev a fait une offre pour apparaître dans l’émission que les choses ont changé et soudainement Le spectacle de marionnettes est devenu la série sur laquelle tout le monde voulait apparaître.

Après un court moment, l’émission a repris une liste tournante régulière de sketchs tels que le segment de cuisine du chef suédois, la comédie ratée de Fozzie Bear, Muppet News Flash, Muppet Labs, Pigs in Space et la musique fournie par The Electric Mayhem. Aucune guest star n’apparaissant deux fois dans l’émission principale, il y avait toujours quelque chose de nouveau, toujours un nouveau nom pour apporter quelque chose d’unique à chaque épisode et jamais une pause pour respirer pendant les cinq saisons qui ont été produites.

Bien qu’il y ait eu un certain nombre de sorties cinématographiques réussies, notamment Un chant de Noël des Muppets, et diverses autres séries télévisées, quelque chose a presque toujours manqué et n’a jamais été à la hauteur Le spectacle de marionnettes, qui était si grand qu’il a soutenu sa distribution de personnages loufoques pendant plus de quatre décennies. Bien qu’il y ait eu des années passées dans le marasme, les Muppets sont tellement ancrés dans la culture pop que même lorsque de nouvelles sorties rencontrent des critiques médiocres, il y a toujours quelqu’un qui attend dans les coulisses pour tenter de les faire revivre.

Jim Henson et son héritage ont conduit à de nombreux grands films et séries, tandis que son impact sur l’industrie était si important que ses personnages sont toujours l’inspiration et le point de référence pour de nombreux autres spectacles de marionnettes des deux dernières décennies, et avec la société Jim Henson étant à l’origine de plus de projets futurs, elle continuera clairement à le faire pendant de nombreuses années à venir. En grande partie, tout cela a été rendu possible grâce à Le spectacle de marionnettes. Voici quelques-unes des publications sur les réseaux sociaux célébrant cette étape importante

5 septembre 1976 : Première du Muppet Show au Royaume-Uni avec la guest star Joel Grey. Au cours des 5 années suivantes, la série serait diffusée dans plus de 100 pays et était considérée à l’époque comme « le divertissement télévisé le plus populaire sur Terre ». Joyeux 45 ans au Muppet Show ! pic.twitter.com/YmuaRPomI5 – Histoire des Muppet (@HistoryMuppet) 5 septembre 2021

La première édition de The Muppet Show a été diffusée dans certaines régions d’ITV ce jour-là en 1976. Elle a duré 120 épisodes entre 1976 et 1981. pic.twitter.com/KPAKChzDdh – Archivetvmusings (@archivetvmus71) 5 septembre 2021

Ce jour-là en 1976, The Muppet Show a été créé en syndication. Joyeux 45e anniversaire ! pic.twitter.com/FObDIPQKxE – Alec Behan (@alec_behan) 5 septembre 2021

Devenu rapidement un succès international, The Muppet Show a été diffusé pour la première fois il y a 45 ans aujourd’hui, par ITV. https://t.co/ZXaHsxZbQZpic.twitter.com/Wa5FyzH2cG – BritishComedySociety (@BritComSociety) 5 septembre 2021

Joyeux 45e anniversaire à ce spectacle incroyable! pic.twitter.com/564Yn3NWG3 – Julia Washington (@JuliaTheMuppet) 5 septembre 2021

The Muppet Show est une série télévisée humoristique de variétés créée par Jim Henson et mettant en vedette les Muppets. La série a été tournée aux Elstree Studios, en Angleterre, coproduite par ATV, et diffusée pendant 120 épisodes sur 5 saisons du 5 septembre 1976 au 23 mai 1981. pic.twitter.com/TRVVapuwCS – Jouets tueurs (@reactionfigure) 5 septembre 2021

Manoir hanté des Muppets arrive sur Disney + en octobre, tandis que Le spectacle de marionnettes et diverses autres séries et films Muppet sont également disponibles sur la plateforme.

