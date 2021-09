Mini Review: Nexomon (PS5) – Un clone de Pokémon bon marché et surtout joyeux

Le Nexomon original est arrivé sur les consoles PlayStation, et dès le départ, nous pouvons vous dire que c’est un meilleur RPG de capture de monstres que sa suite étrangement structurée, Nexomon: Extinction. Le Nexomon original vous fait suivre un chemin linéaire à travers son monde – un peu comme vous le feriez dans un Pokémon jeu – attraper des créatures, combattre d’autres dompteurs de Nexomon et repousser un régime maléfique en cours de route.

Fondamentalement, si vous connaissez la série immortelle de Nintendo, vous savez exactement à quoi vous attendre de Nexomon. Nous osons dire qu’il fait un peu plus d’efforts avec ses personnages et son histoire – offrant beaucoup plus de dialogues et de drames ultérieurs – mais la vraie raison de jouer à Nexomon est de satisfaire cette démangeaison de collection de monstres. Cela peut être un jeu diablement addictif, où entrer dans une nouvelle zone signifie pouvoir trouver de nouveaux « mons », tout en améliorant – et en faisant évoluer – votre groupe actuel.

Nexomon lève évidemment sa boucle de gameplay de base de Pokémon, mais pour la plupart, c’est un clone bien exécuté. Il a de beaux designs de monstres et il y a beaucoup de créatures différentes à attraper dès le début. Cela ne vous fait pas perdre votre temps non plus. Vos compagnons montent en niveau très rapidement, et vous pouvez parcourir des morceaux entiers du jeu en quelques heures seulement – ​​en supposant que vous ne voulez pas vous battre pour de nouvelles créatures.

Cependant, il existe une poignée de choix de conception ennuyeux qui retiennent Nexomon. La navigation dans les menus est au mieux lourde – peut-être en raison du fait que Nexomon est également un titre mobile – et plusieurs mécanismes de combat frustrants mettent un frein à l’action au tour par tour. Par exemple, lorsque vous éliminez le Nexomon d’un adversaire, la prochaine bête à entrer dans l’arène obtient une attaque gratuite. Pourquoi? C’est comme si le jeu vous punissait pour avoir bien fait.

Mis à part les reproches de conception, Nexomon est un clone de Pokémon décent. C’est un peu rude sur les bords, mais si vous avez envie d’un RPG bon marché et gai basé sur des créatures, ce n’est pas un mauvais choix.