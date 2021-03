Michelle Obama parle de ce qu’elle détestait qu’on lui demande à l’adolescence

Mauboussin ELIXIR POUR ELLE Eau de Parfum Vaporisateur

Mauboussin révèle la quintessence de ses facettes les plus raffinées en dévoilant l’Elixir Pour Elle. On dit de ce parfum qu’il serait un véritable philtre possédant des vertus magiques propres à inspirer l’amour et à en exhaler sa volupté.Elégant et envoutant, l’Elixir pour Elle laisse planer le mystère