Andy Serkis ne connaissait qu’une idée de la trame de fond de Snoke avant de regarder la montée de Skywalker

Andy Serkis a révélé à quel point il connaissait la trame de fond de Snoke, en particulier en ce qui concerne Palpatine, dans The Rise of Skywalker. Il s’avère que même l’acteur qui a donné vie au guide suprême ne savait pas vraiment d’où il venait. Comme le dit Serkis, toute la révélation était étroitement secrète.

Andy Serkis, surtout connu pour ses rôles dans Le Seigneur des Anneaux et le récent Planète des singes trilogie, fait actuellement la promotion de son nouveau film SAS: Avis rouge. Lors d’une récente interview, on a demandé à Andy Serkis s’il avait été informé du fait que Snoke avait été créé par Palpatine, ce qui a été révélé dans les premières minutes de Star Wars: La montée de Skywalker. Voici ce que Serkis avait à dire à ce sujet.

« C’était très secret. Très secret. J’avais une petite idée, mais cela n’a pas été confirmé. »

Le chef suprême Snoke est apparu pour la première fois dans le réveil de la force, mais uniquement sous forme d’hologramme lorsque vous parlez à Kylo Ren et Hux. C’était un personnage mystérieux qui laissait les fans spéculer sans fin. Nous avons beaucoup plus de temps en face avec Snoke Le dernier Jedi avant qu’il ne soit tué, de manière assez surprenante, par Kylo. Mais nous n’avons appris que Palpatine avait « créé » Snoke qu’après sa mort. Snoke était un outil utilisé par Palpatine pour aider à corrompre Ben Solo.

Andy Serkis, il convient de noter, avait déjà déclaré dans une interview avec People avant Star Wars: La montée de Skywalker a été publié quelque chose d’un peu différent. « Je sais quelle est sa trame de fond, mais je ne veux pas la révéler. Ses traits sont nés de blessures causées par la bataille et d’un profond sentiment de vengeance », a déclaré l’acteur. Nous n’avons jamais exploré ces cicatrices de bataille ou la source de sa prétendue vengeance à l’écran. Que ce soit quelque chose qui a été changé en cours de route ou non n’est pas clair à ce stade. Le fait que Lucasfilm soit incroyablement secret n’aide pas non plus, ce qui signifie que les acteurs ne peuvent pas en dire beaucoup dans les interviews avant la sortie du film.

Il est également important de noter qu’il y a eu de grands changements dans les coulisses entre l’épisode VIII et l’épisode IX. À l’origine, Colin Trevorrow était à bord pour diriger le dernier volet de la trilogie suite. Cependant, le Monde jurassique Le réalisateur s’est séparé de Lucasfilm en raison de différences créatives. JJ Abrams, qui a réalisé le réveil de la force, est revenu pour terminer ce qu’il avait commencé. Les choses auraient sans aucun doute été différentes si Trevorrow était resté avec. Sa version du film, intitulée Duel des destins, son script a été divulgué en ligne à un moment donné.

Certaines parties de la trame de fond de Snoke ont été remplies ailleurs. La montée de Kylo Ren La bande dessinée, en particulier, a donné un aperçu de la façon dont Snoke a corrompu Ben Solo et l’a transformé en Kylo Ren. Peut-être qu’un jour nous aurons un roman complet de Snoke ou quelque chose du genre pour aider à combler quelques vides. Cette nouvelle nous parvient via ComicBookMovie.com.

