Google annonce qu’il mettra à jour Chrome tous les mois au lieu de toutes les 6 semaines

Soyez prêt à mettre à jour Chrome plus fréquemment: à partir de maintenant, de nouvelles versions seront disponibles toutes les quatre semaines.

Préparez-vous à recevoir des mises à jour de Google Chrome encore plus fréquemment.

Google a annoncé via le blog officiel Chromium que, désormais, mettez à jour votre navigateur Web toutes les quatre semaines, au lieu de toutes les six comme je l’ai fait jusqu’à présent.

Cela permettra à l’entreprise apportez les dernières nouvelles à l’application de manière plus rapide, afin que les utilisateurs n’aient pas à attendre trop longtemps les nouvelles fonctionnalités à partir du moment où elles sont annoncées.

Mises à jour toutes les 4 semaines dans Google Chrome à partir de maintenant

L’annonce vient à la lumière quelques jours seulement après que la société a officialisé la version 89 de Google Chrome pour les différentes plates-formes sur lesquelles le navigateur est disponible.

En ce sens, Google explique que mises à jour de chromepubliés toutes les six semaines jusqu’à présent, étaient consacrés à l’amélioration de la sécurité, rapidité et simplicité du navigateur. Mais au fur et à mesure que le développement progressait, la phase de test s’est accélérée de sorte que l’entreprise est déjà en mesure de réduire le temps qui passe entre chaque version.

Ainsi, à partir de troisième trimestre de cette année, Google Chrome sera mis à jour toutes les quatre semaines dans sa version stable. Les autres versions de Chrome ne seront pas affectées par ce changement de stratégie et continueront de recevoir des mises à jour plus fréquemment que la version stable.

Ils indiquent également que les mises à jour de sécurité seront publiées toutes les deux semaines pour résoudre les erreurs présentes dans la plateforme. Cependant, ils expliquent que ces types de mises à jour ne contiendra pas de nouvelles fonctions.

Les modifications prendront effet à l’arrivée du Google Chrome 94, qui devrait atterrir sur Septembre 2021. Par conséquent, la dernière version à arriver dans le calendrier de mise à jour de six semaines serait Chrome 93, dont l’arrivée est prévue le 31 août.

