Qui est Gracie McGraw? 10 choses que vous ne saviez jamais sur Tim McGraw et la fille aînée de Faith Hill

La fille de Tim McGraw et de Faith Hill, Gracie McGraw, a récemment publié une vidéo très stimulante sur Instagram le 19 novembre, que vous pouvez voir ci-dessous.

Dans la vidéo, elle a vu danser sur un bâton de strip-teaseuse, qui est devenu l’un de ses entraînements de quarantaine.

McGraw a sous-titré la vidéo: «C’est pour MOI! Je renforce et reprends mon corps. Cela me fait me sentir PUISSANT ET CAPABLE. Honnêtement, je n’ai jamais pensé que je serais capable de me retenir, c’est donc une grande victoire pour moi. Je suis fier de moi. C’est le meilleur entraînement pour le corps et l’esprit. Je me sens responsable et comme un patron effrayant. Je pense que cela s’appelle un sit et je le fais probablement mal mais j’apprends! Si vous jugez une femme pour avoir utilisé LEUR corps pour faire ce qu’elle veut, alors vous êtes nul.

Gracie McGraw est sans aucun doute forte et inspirante. Mais il y a aussi beaucoup à apprendre sur la fille aînée de Tim et Faith.

Qui est Gracie McGraw?

Quel âge a Gracie McGraw?

McGraw a 23 ans et est née le 5 mai 1997, ce qui en fait une Taureau.

Son père est l’icône de la musique country Tim McGraw.

Le père de Gracie McGraw est l’artiste de musique country Tim McGraw.

McGraw a sorti quinze albums studio et la plupart d’entre eux ont été numéro 1 dans les charts Top Country Albums.

En 1994, Tim McGraw a sorti l’album populaire appelé Pas un instant trop tôt et c’était le meilleur album country cette année-là.

Tim McGraw est également sorti avec un nouvel album appelé Ici sur Terre en août 2020.

McGraw a remporté 3 Grammy Awards.

La mère de Gracie McGraw est également une icône de la musique country: Faith Hill.

Faith Hill est la mère de Gracie McGraw.

Hill est l’un des artistes de musique country les plus réussis de tous les temps. Elle a même vendu plus de 40 millions d’albums dans le monde. Elle a remporté 5 Grammy Awards et 15 Country Music Awards.

Faith Hill s’est mariée avec Tim McGraw en 1996 et ils sont ensemble depuis.

Gracie McGraw est également chanteuse elle-même.

Le talent ne fait évidemment que fonctionner dans la famille.

Gracie McGraw est également chanteuse et a même enregistré un duo intitulé «Here Tonight» avec son père et c’était sur son album Damn Country Musique.

En 2019, Tim McGraw a publié une vidéo amusante sur Instagram de lui et de sa fille dans la voiture en train de chanter «What Kind of Fool» de Barbra Striesand et Barry Gibbs.

McGraw a grandi dans le Tennessee.

Gracie McGraw a grandi dans le Tennessee avec ses deux jeunes sœurs, Maggie et Audrey McGraw.

La famille McGraw a quelques maisons, mais leur maison principale est à Franklin, Tennessee.

Ils ont également une maison à Nashville ainsi qu’une maison de vacances aux Bahamas, située sur une île privée de 20 acres.

McGraw est allé à NYU.

Gracie McGraw a fréquenté l’Université de New York après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires.

La plupart des enfants célèbres sont scolarisés à la maison, mais elle mène une vie très normale.

Avec les talents de chanteuse de McGraw, il est probable qu’elle se lancera dans le secteur du divertissement tout comme ses parents.

Gracie McGraw est une amoureuse des chiens.

Gracie McGraw possède un chien nommé Baz et elle l’adore clairement.

C’est un caniche blanc avec des taches brunes. En fait, toute sa famille adore les animaux. Ses parents ont partagé une histoire sur sa sœur, Maggie, aidant une tortue à traverser la route.

Dans une interview, Faith Hill se souvient: « Nous avons conduit de Nashville à la Californie. Rien que nous deux. {Maggie – la soeur de Gracie]est une amoureuse des animaux, elle a sauvé des choses toute sa vie. » Elle a ensuite montré une photo de sa fille posant avec la tortue après qu’ils aient arrêté la voiture et l’ont aidée à marcher.

Qui est le petit ami de Gracie McGraw?

Gracie McGraw est assez privée sur sa vie personnelle, donc les informations sur sa vie relationnelle ne sont pas trop publiques. Cependant, elle a définitivement eu un petit ami en 2017, puisque Tim McGraw et Faith Hill ont donné une interview et ont mentionné avoir rencontré son ami.

Tim McGraw a expliqué qu’il avait dit à sa fille qu’il voulait rencontrer son petit ami et l’amener avant leur rendez-vous. Cependant, McGraw était occupé à la maison et avait oublié que le nouveau petit ami de sa fille allait arriver.

Il a dit: «Nous faisons un barbecue, alors je suis dans la cuisine et j’oublie qu’il vient. J’ai un tablier blanc et un couteau et je coupe la viande, donc j’ai des morceaux de viande partout sur ce tablier blanc, du sang partout. La sonnette retentit et je vais ouvrir la porte, et voici ce gamin qui sort avec Gracie qui se tient là. J’ai un couteau à la main et un tablier ensanglanté… Ça a très bien marché!

Gracie McGraw est un défenseur de la positivité corporelle.

Gracie McGraw adore publier des messages inspirants sur sa page Instagram et milite pour la positivité corporelle.

Sur une photo qu’elle a postée de son corps, elle a écrit: «J’ai lutté toute ma vie avec l’idée de m’aimer moi-même. Je n’ai jamais. Je n’ai jamais pensé que j’étais assez bien ou que j’avais l’air assez bien. J’ai enfin trouvé cette petite lumière à l’intérieur de moi qui criait de sortir. Je n’aurais jamais de ma vie pensé publier une photo de mon corps tel qu’il est. Je suis arrivé à un endroit où je peux dire en toute confiance, j’aime mon corps … «

« … j’aime mes courbes, j’aime le fait que j’ai des vergetures, j’aime ma cellulite, j’aime mes gros nichons (que parfois je déteste encore depuis qu’ils me gênent), je m’aime enfin. C’est tellement important de s’aimer soi-même et cela a changé ma vie. Je suis plus heureux et surtout je me sens tellement plus confiant dans ma capacité à faire n’importe quoi et à être GRAND. Aime-toi. Cela peut prendre du temps mais une fois que tu le fais, c’est joli C’est toujours un combat quotidien et le sera toujours, mais je suis tellement heureuse d’être là où je suis maintenant. La santé mentale est très importante et devrait toujours être prise au sérieux.

Tim McGraw a une valeur nette de 85 millions de dollars.

Faith Hill a une valeur nette de 165 millions de dollars.

Jaycee Levin est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.