Même « vole »! La Mercedes-AMG GT Black Series est la plus rapide de «l’enfer vert»

Impressionnant est ce que nous pouvons dire sur la réalisation de Mercedes-AMG GT Black Series au Nürburgring-Nordschleife. Ce n’est pas tous les jours que nous voyons une voiture avec un moteur avant « frapper » d’autres avec un moteur central arrière et arrière, plus apte à ce type d’exploits; ainsi que le record a été obtenu avec des températures très basses – température extérieure 7 ºC et température 10 ºC sur l’asphalte -, avec des parties de la piste pas complètement sèches.

Même ainsi, la GT Black Series a réalisé un temps officiel de 6min43 616s, 1,36 seconde de moins que le précédent détenteur du record, la Lamborghini Aventador SVJ, toutes deux obtenues dans la version «courte» de 20,6 km du circuit allemand.

Depuis 2019, cependant, de nouvelles règles ont été introduites pour obtenir les heures officielles au Nürburgring. Le principal est l’inclusion des 232 m de la petite ligne droite dans la section T13 du circuit – c’est-à-dire que la ligne de départ a commencé à coïncider avec la ligne d’arrivée -, de sorte que la distance d’un tour est passée à 20,832 km. Dans ce cas, le temps obtenu par la GT Black Series est 6 min 48 047 s, qui servira de référence pour les futurs prétendants – l’Aventador SVJ a atteint le record en 2018, sans jamais être testée selon les nouvelles règles.

O installer idéal pour «l’enfer vert»

Ce n’est pas seulement la puissance supplémentaire de la Mercedes-AMG GT Black Series – le V8 twin turbo a maintenant 730 ch – qui lui a établi le record. La voiture de sport allemande est livrée de série avec la possibilité d’ajuster un certain nombre de paramètres au niveau du châssis et de l’aérodynamique, en plus du contrôle de traction. Les pneus utilisés sont également ceux de série: Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO, en gomme tendre.

Maro Engel, un pilote qui dirige la Mercedes-AMG GT GT3, était le responsable de la GT Black Series dans l’obtention de ce record et c’était le installer ou configuration qu’il a utilisée:

Splitter avant: position de course;

Lames d’aile arrière: position intermédiaire;

Suspension coilover adaptatif: 5 mm plus bas à l’avant et 3 mm à l’arrière pour renforcer l’effet venturi du diffuseur avant;

Carrossage ajusté à ses valeurs maximales: -3,8 ° sur l’essieu avant et -3,0 ° sur l’essieu arrière;

Barres stabilisatrices réglables: positionnez le plus fermement possible;

Antipatinage AMG: sur les neuf positions possibles, Engel a eu recours à 6 et 7, selon la section de la piste.

Il ne sera pas difficile d’imaginer l’un ou l’autre propriétaire de la GT Black Series plus aventureux et tenter «d’attaquer l’enfer vert» avec la même configuration que le pilote.

«Ce fut un tour vraiment impressionnant. Avec des vitesses de 270 km / h dans la section Kesselchen et plus de 300 km / h sur le long tronçon de Döttinger Höhe, l’AMG GT Black Series est nettement plus rapide que ma GT3. faire un tour dans la Nordschleife en 6min48 047s avec une voiture de série dans ces conditions sur la piste est vraiment incroyable. Comme ma voiture GT3, l’AMG GT Black Series offre la possibilité de nombreux réglages, ce qui m’a permis de créer une configuration à ma mesure « . Maro Engel

Une machine impressionnante

Ce n’est pas nouveau que la Mercedes-AMG GT soit une machine impressionnante, surtout dans ces versions plus ciblées. Nous l’avions déjà vu dans la précédente GT R – une voiture ABUSE -, mais la GT Black Series prend tout à un autre niveau. Quelque chose que Diogo Teixeira peut prouver de première main lorsqu’il a eu l’occasion de le tester sur le circuit du Lausitzring, n’ayant nul autre que Bernd Schneider comme hôte.

Une expérience incroyable, une machine fantastique et la vidéo avec des «bips» plus sonores dans l’histoire des vidéos de Reason Automobile. Incontournable: