Comment effacer l’aura des énergies négatives

Vous prenez une douche tous les jours pour vous débarrasser de la sueur, des saletés indésirables et de toute accumulation de substances sales et malodorantes et même pour ressentir un stimulus de renouvellement, non? Et votre aura, en prenez-vous soin? Avez-vous déjà pensé qu’elle avait également besoin d’un nettoyage périodique?

Eh bien, notre aura est chargée de protéger notre énergie et d’établir un premier contact avec le monde terrestre. Bien que souvent nous ne touchions pas d’autres choses et personnes, elle entre quotidiennement en contact avec plusieurs autres objets et êtres vivants. De cette façon, il accumule une quantité absurde de saletés de toutes sortes, principalement énergétiques.

Si vous passez une grande partie de vos journées dans des environnements où de nombreuses personnes passent, comme les transports en commun, les marchés ou les rues à grande circulation, ou dans des environnements naturellement dotés d’une forte charge, tels que les hôpitaux, les commissariats de police ou encore les écoles et centres de toute nature , il est encore plus nécessaire pour vous de vous inquiéter et de faire attention à l’état de votre aura.

Se sentir trop fatigué, découragé sans raison apparente ou même coincé sur un problème peut être un signe que votre aura a besoin d’un nettoyage urgent. En fait, l’idéal serait que nous fassions un simple rituel de nettoyage de l’aura à la fin de la journée ou, du moins, si vous n’avez vraiment pas le temps, une fois par semaine. Dans les cas extrêmes où vous ne pouvez vraiment pas vous discipliner, prévoyez de faire ce nettoyage dans des situations où vous ressentez une lourde charge d’énergie sur vos épaules. Le soulagement est garanti et les bienfaits sont nombreux.

Cela dit, allons-nous au rituel? Rassurez-vous, c’est beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Tout ce dont vous aurez besoin est une bougie qui dure au moins 15 minutes, de bonnes intentions et un endroit calme où personne ne vous interrompra dans cet espace de temps.

Isolez-vous dans une pièce calme et mentalisez votre intention réelle de vous purifier et de débarrasser votre aura de toute sorte de mauvaise énergie ou de saleté que vous avez pu absorber. Allumez la bougie et placez-vous devant elle. Fermez les yeux et visualisez une flamme forte et brillante devant vous, comme si c’était une puissance absurde qui vous pleuvait de bonne énergie. Restez ainsi pendant environ une minute ou deux, en pensant toujours à cette pluie de plaisirs.

Lorsque vous vous sentez prêt, ouvrez les yeux et commencez à vraiment tirer la mauvaise énergie de vous. Quelle que soit la signification, tant que vous terminez le cycle, prenez les mauvaises énergies de votre aura et jetez-les sur la bougie, de sorte qu’elles soient brûlées et complètement détruites. Lorsque vous faites ce geste de lancer la mauvaise énergie sur la bougie, faites une croix ensuite, de sorte que cela représente à quel point vous ne voulez pas que ce mal revienne. Prenez également soin de votre respiration pour que le geste de renvoi se fasse en expirant. Lorsque le cycle est terminé, prenez la bougie et faites-la courir autour de votre corps, à travers toute l’aura, comme si vous scelliez la nouvelle aura propre et prête pour un autre jour de bataille.

À la fin du rituel, assurez-vous que votre aura a été renouvelée. Distribuez doucement la bougie et remerciez-la pour son aide.

Il vaut la peine de dire que ce rituel n’est indiqué que pour une utilisation en soi. Sinon, vos énergies peuvent influencer l’autre personne et ne pas avoir l’effet souhaité. Pratiquez et ressentez la différence!