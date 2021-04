Y aura-t-il un crash sur votre saison 2? Tout ce que nous savons jusqu’à présent!

La façon la plus simple de décrire ce drame K à succès est «Roméo et Juliette des temps modernes». Ce drame K est devenu très populaire dans le monde entier. C’est donc l’une des émissions les mieux notées de son genre. Pas de surprise là-bas. C’est l’une de ces séries que vous pouvez vous gaver à tout moment et n’importe où. Il convient à regarder dans n’importe quelle humeur dans laquelle vous êtes. Les téléspectateurs du monde entier plaident pour Crash Landing On You Saison 2.

Lee Jung -Hyo a réalisé cet incroyable drame K. Park Ji -Eun l’a écrit. Crash Landing On You est sorti en décembre 2019. Il y a seize épisodes. Chaque épisode dure une heure et demie. Cette série a été diffusée sur tvN et est disponible sur NETFLIX.

Au début de sa course, Crash Landing on You était le quatrième drame câblé coréen le mieux noté. Les cotes d’écoute du dernier épisode en ont fait le troisième drame coréen le mieux noté de l’histoire de la télévision par câble. Il a été nominé pour 32 catégories et a remporté 15 prix. Certains d’entre eux incluent la meilleure actrice de soutien, le prix de la popularité et le prix Bazaar Icon Award du 56e Baeksang Arts Awards. Ce fabuleux K Drama a également remporté la meilleure série dramatique des Asian Academy Creative Awards (Corée).

L’intrigue de Crash Landing On You

Crash Landing On You parle de Yoon Se-ri et Ri Jeong-hyeok, un duo improbable tombant amoureux. Yoon Se-ri est une riche propriétaire d’une entreprise de mode et bientôt PDG de l’entreprise familiale. Elle est la plus intelligente, la plus capable et finalement la plus généreuse des trois frères et sœurs Yoon. Elle aime le parapente. Cependant, elle s’écrase en territoire nord-coréen à la suite d’un accident de parapente.

Ri Jeong-hyeok est capitaine de l’armée populaire coréenne et deuxième fils d’une famille d’élite nord-coréenne. Il est grand, fringant et beau. Il a été le premier à trouver Se-ri quand elle s’est écrasée. Ri Jeong-hyeok donne finalement un abri à Yoon Se-ri et élabore des plans pour l’aider à retourner secrètement en Corée du Sud. Au fil du temps, ils tombent amoureux. Il y a beaucoup de drames familiaux à cause de l’argent et du pouvoir.

Au fil de l’histoire, ils ont également découvert comment leur destin était lié avant qu’ils ne se soient rencontrés. Les derniers instants de Crash Landing on You nous montrent Se-ri et Jeong-hyeok réunis en Suisse après que l’intrigue ait franchi quelques obstacles. Bien qu’ils se rendent compte qu’ils ne pourraient jamais être ensemble dans leur propre pays, ils se rencontrent chaque année sur un terrain neutre et passent quelques semaines ensemble, loin de tout. Cela ne fait-il pas fondre votre cœur et ne vous fait-il pas dire «awwww»?

Casting de Crash atterrissant sur vous

Hyun Bin joue le rôle de Ri Jeong-hyeok. Son Ye-jin joue le rôle de Yoon Se-ri. Seo Ji-Hye joue le rôle de Seo Dan. Kim Jung -hyun joue le rôle de Gu Seung-jun. La chimie entre les acteurs était excellente et a largement affecté le Kdrama. Il y avait des stars comme Kim So Hyun et Jung Kyung-ho.

Y aura-t-il la saison 2?

Curieux de savoir Crash Landing On You Saison 2? Vous recherchez plus d’informations sur ce qui vous attend pour la série? Voici ce que nous avons jusqu’à présent. Crash Landing On You La saison 2 n’est pas officielle, mais après le grand succès de la saison 1, cela ne nous surprendrait pas si la série revenait pour plus d’épisodes. Il n’a toujours pas été officiellement renouvelé, il n’y a donc pas de réponse sûre quant à savoir s’il y aura une saison 2.

La pandémie a provoqué un énorme chaos et ralentit sûrement tout le processus. Cela a rendu les choses beaucoup plus risquées. S’il y a une saison 2, cela fera progresser la relation entre Yoon Se-ri & Jeong-hyeok. Pour l’instant, tout ce que nous pouvons faire est de croiser les doigts et de continuer à les soutenir.