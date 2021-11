Madonna partage de jolis clichés de famille de ses enfants à Thanksgiving

Madonna s’est assurée d’être entourée de sa famille pour lancer cette saison des fêtes !

La chanteuse icône pop de 63 ans a partagé un montage vidéo sur Instagram de sa célébration de Thanksgiving le vendredi 26 novembre, sur les chansons de Sly and the Family Stone « Family Affair ». La vignette de la vidéo comprenait une photo glamour de la famille habillée à neuf, avec Madonna posant au milieu de cinq de ses enfants : David Banda, 16 ans, Lourdes Leon, 25 ans, Mercy James, 15 ans, et les jumelles Estere Ciccone et Stella Ciccone, 9.

Madonna a célébré Thanksgiving 2021 avec cinq de ses enfants cette année : Lourdes Leon, David Banda, Mercy James et les jumelles Estere Ciccone et Stella Ciccone. Madonna / Instagram

Le fils de 21 ans de Madonna avec l’ex Guy Ritchie, Rocco, était absent des festivités.

Le montage d’une minute consistait en de nombreux clips de la journée, y compris des moments dans les coulisses de la cuisine dans la cuisine, des divertissements en famille à l’extérieur et l’heure du dîner avec toute la famille. À un moment donné, on peut voir Madonna partager une douce danse avec David dans la salle à manger, tous deux se saluant à la fin. Le montage s’est terminé par la mise en place de la famille pour prendre la photo utilisée sur la vignette de la vidéo.

« C’est une affaire de famille « , a sous-titré Madonna avant d’ajouter les hashtags, « #givingthanks #slyandthefamilystone. »

Les fans et les amis ont adoré voir la chanteuse entourée de sa famille pour les vacances.

« Nous aimons cette belle famille », a commenté un fan.

Un autre a ajouté: « La famille qui joue ensemble, reste ensemble. »

« Votre famille a l’air si heureuse », a souligné un fan tandis qu’un autre a commenté: « La famille, nos racines, notre amour, notre avenir, nous. »

Sur ses histoires Instagram, Madonna a partagé des dizaines de photos de sa célébration de Thanksgiving avec sa famille, toutes sous-titrées avec le même message, « Giving Thanks . »

Madonna avec ses jumelles Estere et Stella. Madonna / Instagram

Les photos comprenaient des clichés esthétiques de leur table de vacances, ornés de décorations festives et de serviettes.

La table! Madonna / Instagram

Elle a partagé deux clichés de certains de ses invités pour la soirée, dont le duo de photographes Luigi Murenu et Iango Henzi et le photographe Steven Klein. D’autres photos comprenaient des photos des coulisses de ses enfants, posant soit ensemble, soit avec leur mère pour l’occasion spéciale.

Madonna avec son fils David Banda. Madonna / Instagram

Ce n’est pas souvent que Madonna donne un si grand aperçu de sa vie de famille, y compris ses enfants. En août dernier, l’icône de la pop a partagé sur Instagram quelques rares photos de son fils aîné, Rocco, pour fêter son 21e anniversaire.

Quelques mois auparavant, pour célébrer le 90e anniversaire de son père Silvio Ciccone, elle avait partagé une vidéo Instagram qui comprenait des vidéos et des photos de ses enfants célébrant l’anniversaire marquant de leur grand-père dans son vignoble du Michigan.

« Il m’a appris l’importance de travailler dur et de gagner sa vie …………. Encore une fois, je vous remercie », a-t-elle écrit en partie à propos de son père. « C’était si spécial de passer votre 90e anniversaire avec vous et mes enfants dans votre vignoble. »

Pour Thanksgiving l’année dernière, Madonna a célébré de la même manière qu’en 2021 : entourée de tous ses enfants. Elle a partagé un montage vidéo sur Instagram sur « Love Me Or Leave Me » de Nina Simone, qui comprenait un joli clip de la famille posant pour une photo, suivi de quelques brefs clips de la famille traînant, et de l’un de son fils, David , jouant de sa guitare.

« Un beau souvenir ………….Remerciements », a-t-elle légendé le message.