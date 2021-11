Sauvé par le redémarrage de Bell rend hommage à Dustin Diamond avec Screech Tribute

Après le décès de Dustin Diamond plus tôt cette année, l’acteur et son personnage emblématique de la série ont été honorés lors de la première de la saison 2 de Peacock’s Sauvé par le gong. Dans la série originale et ses retombées, Diamond est apparu dans chaque épisode sous le nom de Samuel « Screech » Powers. Grâce à la représentation unique de Diamond, le personnage est devenu une icône de la culture pop et a été très important pour le succès de l’original Sauvé par le gong.

Alors qu’il y avait des plans préliminaires pour amener Diamond à reprendre son rôle de Screech dans la saison 2, l’acteur est malheureusement décédé avant que le caméo puisse avoir lieu. Les Sauvé par le gong L’équipe voulait toujours rendre hommage au personnage et à l’interprète derrière la représentation qui a rendu Screech si spécial. Cela a culminé avec une scène mettant en vedette le gang d’origine se réunissant au Max pour partager des souvenirs de leur défunt ami, y compris également un montage de certains des plus grands moments de Screech de la série classique. Vous pouvez regarder la scène ci-dessous.

Dans le clip, Jessie et Slater se dirigent vers The Max, où ils rencontrent Zack, Kelly et Lisa (Lark Voorhies). Max présente à la bande le dernier élément du menu de The Max : les hamburgers spaghetti de Screech. Ils sont personnellement livrés par le copain robot de Screech, Kevin, qui a eu quelques améliorations depuis la dernière fois que nous l’avons vu. À travers le dialogue, les personnages impliquent que Screech est décédé dans la série comme Dustin Diamond l’a fait en réalité, bien qu’il ne soit pas dit comment le personnage est mort.

Les autres se souviennent plutôt des moments amusants qu’ils ont passés avec Screech, les hamburgers spaghetti servant d’analogie à la place de Screech dans la franchise. « Vous savez, c’est un peu bizarre, mais génial », dit Slater en prenant une bouchée d’un hamburger spaghetti. Lisa Turtle, l’intérêt amoureux de Screech pour le classique Sauvé par le gong, a rapidement répondu : « Un peu comme Screech ! » Portant un toast à Screech avec leurs sandwichs, les personnages font également référence au moment où Screech a été frappé par la foudre et a été psychique pendant une semaine, ainsi qu’au moment où il a battu Lisa en devenant Miss Bayside.

Alors que tous ces autres personnages sont apparus dans la première saison de Peacock’s Sauvé par le gong redémarrer. Il a été mentionné par les autres personnages, et il a été dit que Screech était stationné à bord de la Station spatiale internationale avec Kevin. Avant sa mort, Dustin Diamond avait fait campagne pour que la série ramène Screech, et bien que cela ne se soit pas produit lors de la première saison, la showrunner Tracey Wigfield a depuis déclaré que l’objectif était d’inclure le retour du personnage dans la saison 2.

« Au début de cette saison, nous entrions déjà à l’écriture de la saison 2 [where] De toute évidence, Dustin était une chose, mais nous étions aussi comme dans une pandémie et en général dans le premier épisode, tout le monde ressentait le même sentiment que tout le monde comprend à quel point cette dernière année a été lourde », a déclaré Wigfield à Variety. « Cela aurait été mal. de ne pas le reconnaître de manière réelle et de ne pas laisser nos personnages OG pleurer ce personnage que nous ne reverrons jamais. Ça, je voulais le mettre à l’écran, mais je voulais juste m’assurer qu’on était le plus sensible possible. Il y avait un vrai gars qui avait des gens qui l’aimaient. Vous ne voulez pas faire de blagues ou en parler d’une manière qui pourrait blesser quelqu’un. »

