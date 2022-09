Les téléspectateurs de Rings of Power sont convaincus que le « jeune Gandalf » a déjà été choisi

La préquelle en huit parties est tombée sur Prime Video hier (2 septembre) et le scénario se déroule des milliers d’années avant celui de JRR Tolkien. Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux.

Surnommée l’émission la plus chère de l’histoire de la télévision, il semble que faire reculer le film de milliers d’années ait fait reculer encore plus le studio.

Maintenant que les téléspectateurs ont eu le temps de digérer les deux premiers épisodes, une grande théorie des fans a suggéré le possible retour du « jeune Gandalf ».

Après le crash d’un météore, un homme nu et barbu émerge et c’est assez pour que les gens pensent que c’est une jeune version de Gandalf.

Comme l’explique Craig Elvy de Screen Rant : « Gandalf le Gris, tout comme ses compagnons sorciers, arrive en Terre du Milieu par bateau au cours du Troisième Âge, offrant une assistance contre la menace persistante de Sauron. Gandalf ne tombe pas dans le Second Âge Moyen- la terre comme un météore… et pourtant la possibilité ne peut être entièrement écartée.

« Bien avant de devenir accro à l’herbe à pipe et de traîner avec des hobbits, Gandalf était connu sous le nom d’Olórin – un esprit Maia angélique et primordial demeurant à Valinor. JRR Tolkien écrit qu’Olórin et son compagnon Maiar se mêlaient parmi les elfes pour veiller sur eux, fasciné par ces créations vivantes d’Eru Ilúvatar.