Twitter commence à tester l’option « modifier » en grand mouvement

02 septembre 2022 08:00:50 IST

Twitter a annoncé aujourd’hui qu’il testait en interne la fonction « modifier » très demandée. La nouvelle fonctionnalité sera l’un des plus grands changements apportés à la plate-forme. Les utilisateurs devaient publier un nouveau tweet pour corriger les éventuelles erreurs.

Le géant des médias sociaux a annoncé qu’il déploierait la fonctionnalité aux abonnés payants du service bleu Twitter dans les semaines à venir.

« Si vous voyez un Tweet modifié, c’est parce que nous testons le bouton de modification. Cela se produit et tout ira bien », a déclaré Twitter dans un message.

« Edit Tweet est testé par notre équipe en interne. Le test sera ensuite initialement étendu aux abonnés de Twitter Blue dans les semaines à venir », a ajouté la société.

La fonctionnalité permettra aux utilisateurs de modifier ou d’apporter des modifications à leurs publications un certain nombre de fois jusqu’à 30 minutes après la publication du tweet. Chaque message modifié sera étiqueté comme un tweet modifié et aura un horodatage ainsi qu’une icône l’identifiant comme une version modifiée. Les utilisateurs pourront également appuyer sur l’étiquette et voir l’historique des modifications du tweet. L’historique des modifications permettra de voir toutes les versions antérieures du tweet.

Twitter a déclaré qu’il testera d’abord la fonctionnalité en interne pour comprendre les problèmes potentiels tels que les cas possibles d’utilisation abusive. « Comme toute nouvelle fonctionnalité, nous testons intentionnellement Edit Tweet avec un groupe plus petit pour nous aider à intégrer les commentaires tout en identifiant et en résolvant les problèmes potentiels. Cela inclut la façon dont les gens pourraient abuser de la fonctionnalité », a déclaré la société.

Une fois la fonctionnalité testée en interne, Twitter publiera la fonctionnalité pour les utilisateurs de Twitter Blue. La fonctionnalité ne sera d’abord publiée que dans un seul pays, car la société note comment la fonctionnalité modifie l’expérience Twitter. L’option « Modifier le Tweet » est susceptible d’être livrée à certains utilisateurs de Twitter Blue plus tard dans le mois.

