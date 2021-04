Les propriétaires de PS3 confrontés à des problèmes très répandus lors du téléchargement de jeux avant la fermeture du PS Store

Sony ferme la vitrine de la PlayStation 3 le 2 juillet, ce qui en a incité beaucoup à allumer leur console de dernière génération afin de faire quelques achats avant qu’elle ne disparaisse pour toujours. Bien que vous puissiez toujours télécharger tous les titres que vous avez récupérés dans le passé, la fermeture de la PS Store signifiera qu’il y a de nombreux jeux que vous ne pourrez plus jamais acheter, car ils n’ont jamais reçu de version physique.

Bien sûr, avec tant de difficultés pour compléter leurs collections de logiciels numériques, l’accent est mis de plus en plus sur la vitrine de la PS3 en ce moment – et cela ne résiste pas particulièrement bien. Le web est absolument en feu les utilisateurs se plaignant de deux erreurs très spécifiques: 80029509 et 80029721. Ces codes apparaissent lorsque vous essayez de télécharger un logiciel, qu’il s’agisse d’un nouvel achat ou de quelque chose de plus ancien dans la liste de téléchargement de l’utilisateur.

Sony semble également faire un travail terrible en matière de support client, car une grande partie de son personnel est formée pour faire face aux problèmes PS5 et PS4 – et pas nécessairement ceux de la PS3. Après avoir lu des dizaines et des dizaines de publications sur les réseaux sociaux et les fils de discussion du forum, nous n’avons toujours pas trouvé de réponse concluante. Une poignée d’utilisateurs ont réussi à activer et désactiver l’authentification à deux facteurs, mais de nombreux autres ont signalé que cela ne fonctionnait pas.

Il se peut que les serveurs de PS3 connaissent tout simplement un trafic sans précédent en ce moment; Sony a peut-être réduit la prise en charge du système au fil des ans, mais maintenant, il y a eu une augmentation soudaine de l’activité, il a du mal à faire face. Quoi qu’il en soit, le fabricant devra trouver une solution, car il aura un scandale entre les mains si ces problèmes ne sont pas résolus de manière adéquate avant le 2 juillet. Nous continuerons à enquêter et mettrons à jour si nous en apprenons plus.