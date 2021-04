L’histoire de Stonks, le mème stock qui est maintenant un skin Fortnite

Quelqu’un se vante-t-il de ses choix économiques? C’est l’occasion idéale de commenter avec le mème Action. le stock meme qui taquine ironiquement ceux qui pensent en savoir beaucoup sur l’économie (et pas seulement) c’est l’un des plus utilisés de la dernière période, mais son origine n’est pas exactement récente. Selon les reconstitutions des philologues numériques Know Your Meme, sa première utilisation remonte à 2017, au sein de la page Facebook qui a donné vie au personnage principal, c’est Meme man. Voici ce que cela signifie et comment cela s’est produit.

Que Signifie Stonks

Stonks est un mème très reconnaissable: on se démarque au premier plan figure humaine reproduite en 3D, avec un look pas particulièrement brillant et surtout de caractéristiques fragmentaires et dérangeantes. Les actions et une ligne orange montante s’étendent en arrière-plan, ce qui représente une tendance positive des actions, tandis que les «stonks» occupent la majeure partie de l’image. Le terme est un distorsion volontaire du terme stocks, ou des actions en bourse; avec l’apparence du protagoniste, il contribue à transmettre aux spectateurs l’idée que – dans l’ensemble – les actions en montée ne représentent que l’apparence d’un tableau qui en réalité promet autre chose.

Les origines du meme Stonks

Le protagoniste de Stonks a un nom spécifique: son nom est Meme homme, et est née en 2014 en tant que mascotte de Special Meme Fresh, une page Facebook thématique très populaire. Stonks dans ce sens n’est que l’un des mèmes nés sur cette page, mais celui qui, en raison de son succès, a commencé à vivre leur propre vie. Après le succès sur Facebook, le meme est tourné sur Reddit, YouTube et Imgur, trois plateformes bien connues où ce contenu se propage, contaminant et s’hybridant avec les contributions de ses utilisateurs. Reddit était l’une des plates-formes sur lesquelles les mèmes Stonks les plus réussis ont contribué à diffuser le travail sur Internet.

Évolution et diffusion

À l’origine, le mème était principalement utilisé pour se moquer des investisseurs amateurs et des décisions de faillite dans la sphère économique, mais avec sa propagation, il était inévitable que les utilisateurs ils l’ont fait l’adapter à d’autres contextes et même renverser sa signification. Aujourd’hui, il ne manque pas de ceux qui utilisent Stonks pour commenter des situations quotidiennes dans lesquelles la victime du mème pense généralement mieux que les autres, mais ceux qui utilisent l’image pour commenter des exploits économiques authentiques, tels que des investissements réussis, ne manquent pas non plus. Dans d’autres cas, le mème a évolué pour créer des liens avec d’autres, ou s’est étendu à des pseudo-experts dans d’autres domaines, tels que la médecine ou la technologie.

L’atterrissage à Fortnite

Comme preuve du succès de la meme Stonks il y a son arrivée récente au sein d’une pierre angulaire de la culture numérique, à savoir le jeu de tir en ligne Fortnite: le développeur Epic Games vient en effet d’annoncer un nouveau skin pour les personnages du jeu, qui vous permet de jouer le rôle non officiel de Meme homme. Le costume coûte 1 200 V-Bucks et s’appelle en fait Diamond Hanz, mais les caractéristiques et le costume sont les mêmes que ceux du « gars Stonks »; le même tweet d’annonce de la chaîne officielle Fortnite est une référence claire au mème.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂