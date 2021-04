Sortie pour Japan Studio: le plus ancien studio de développement de Sony a été fermé

C’est un changement radical au Japon Studio, La plus ancienne société de jeux en interne de Sony. Le studio a été fermé le 1er avril dans le cadre d’une restructuration majeure et de nombreux employés ont été licenciés. Seul Équipe Asobi reste avec, entre autres Salle de jeux d’Astro ont acquis une grande popularité. La restructuration était un accord conclu par Sony depuis des mois.

Gros changements: SIE Japan Studio n’existe plus comme d’habitude après la restructuration

le Japon Studio de Sony Interactive Entertainment est considéré comme le plus ancien studio propriétaire de PlayStation-Groupe et a attiré l’attention principalement à travers des titres plus expérimentaux mais aussi de grands succès. Depuis sa création en 1993, Japan Studio a publié de nombreux jeux célèbres et a aidé à produire plus d’une centaine d’autres studios de développement.

Parmi les titres les plus célèbres de Japon Studio et les départements internes comptent L’ombre du colosse, Le dernier gardien, les Évasion de singe-Série qui FissureRow ou celui avec le début du PS5 publié Salle de jeux d’Astro. Japan Studio a également récemment soutenu Bluepoint Games avec la mise en œuvre de Remake des âmes du démon pour PS5.

La fermeture de la majeure partie du studio a été décidée par Sony car Japan Studio n’avait pas ces dernières années plus assez rentable financièrement été. Pour cette raison, Sony a laissé la majorité des contrats des employés expirer le 1er avril. De nombreux développeurs doivent donc chercher un autre emploi en période de pandémie corona. Des noms bien connus de l’industrie du jeu vidéo ont également quitté le studio. Il s’agit notamment du créateur de personnages de «Gravity Rush» Shunsuke Saito, du producteur de «Bloodborne» Teruyuki Toriyama et du directeur créatif de «Demon’s Souls» Gavin Moore.

Focus sur l’équipe Asobi

Désormais, les anciens Japan Studios se concentreront sur le département indépendant Équipe Asobi qui sont notamment responsables de «Astro’s Playroom». Team Asobi est la seule division de Japan Studio qui restera complètement intacte. En outre, l’équipe sera élargie par quelques employés supplémentaires de Japan Studio qui soutiendront le développement d’autres titres.

