Faits saillants de l’événement de lancement Apple MacBook 2020: le nouveau MacBook Pro 13 pouces, le nouveau MacBook Air et le Mac Mini seront disponibles dès aujourd’hui aux États-Unis

Apple organisera aujourd’hui son troisième événement de lancement de l’année. Appelé «Encore une chose», l’événement devrait débuter à 10 h PST ou 23 h 30 IST et sera diffusé en direct sur la page des événements d’Apple et sur sa chaîne Youtube officielle. Voici comment vous pouvez regarder la diffusion en direct de l’événement ce soir. Lors de l’événement, Apple annoncera son tout premier MacBook à base de chipset silicium ARM. Pomme annoncé pour la première fois à propos des nouveaux ordinateurs portables basés sur ARM à la WWDC 2020 en juin.

Événement de lancement Apple: à quoi s’attendre

Selon un rapport de Bloomberg, Apple lancera probablement un MacBook Air 13 pouces, un MacBook Pro 13 pouces et un MacBook Pro 16 pouces. Tous ces produits sont susceptibles d’être alimentés par des puces de silicium Apple. Le rapport révèle en outre que Foxconn, également appelé Hon Hai Precision Industry Co, assemble maintenant les deux petits ordinateurs portables Mac et Quanta Computer Inc s’occupe du plus grand MacBook Pro. Le rapport indique également que les prochains ordinateurs portables ne présenteront aucun changement de conception significatif.

Selon le rapport, le premier chipset Mac d’Apple sera basé sur la puce A14 incluse dans la dernière gamme iPhone 12 et iPad Air.

UNE rapport par Nikkei Asie a révélé qu’Apple prévoyait de fabriquer 2,5 millions d’ordinateurs portables MacBook équipés de chipsets internes d’ici 2021.

