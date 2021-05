Les gens louent les incroyables transformations de Tom Hardy pour différents rôles au cinéma

Clinique Clinique iD™ Gelée Hydratante Tellement Différente 115ml

Clinique Clinique iD™ Gelée Hydratante Tellement Différente 115ml est une base hydratante à associer aux cartouches Clinique iD™ pour un soin sur-mesure ! La gelée hydratante anti-pollution d'une légèreté incroyable offre 24h d'hydratation réparatrice et une protection contre la pollution. Résultats : -Hydratatation 24H grâce à l'acide hyaluronique -Renforce, régénère et protège la peau de la pollution quotidienne grâce au tournesol, l'orge et au concombre -Votre peau est plus forte et votre teint frais, pur et éclatant. Simple. Sûr. Efficace. Nos soins sont formulés pour un résultat maximal sans irritation.* Soumis à des tests d'allergie.