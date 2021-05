Donc ça a changé au fil des années Freddie Highmore

Freddie Highmore Il a atteint l’âge de 29 ans en tant qu’acteur reconnu et c’est en grande partie à cause de son rôle de Shaun Murphy dans The Good Doctor. Depuis 2017, il porte le costume du médecin et a attiré des millions de fans à travers le monde. Cependant, Sa carrière a eu un long chemin qui a commencé dans le film à succès de Charlie et la chocolaterie. Voyez comment il a changé physiquement au fil des années et des personnages!

Certains sans méfiance prendront le petit déjeuner avec le petit Seau Charlie de la bande réalisée par Tim Burton, était Freddie quand à peine J’avais 12 ans. Alors que le film a été un succès en 2005 et a fait la une du garçon, ce n’était pas ses débuts au cinéma. Il est même entré en production parce que Johnny Depp Il l’a recommandé après l’avoir vu dans Finding Neverland. Ses débuts à l’écran ont eu lieu à sept ans en Femmes parlant sale avec le personnage de Sam.

En 2007, il était temps de jouer Ruée vers le mois d’août, où il s’est mis dans la peau de Evan Taylor: un jeune prodige de la musique qui part à la recherche de ses parents séparés le jour de sa conception. Là, il a partagé un casting avec des acteurs importants tels que Keri Russell, Jonathan Rhys Meyers et Robin Williams.

Maintenant adolescent, il a été mis au défi de jouer deux rôles dans le même film: Les Chroniques de Spiderwick. Fait de deux jumeaux, Simon et Jared Grace, qui découvrent un portail vers un monde fantastique habité par des fées, des gobelins et d’autres créatures mythologiques.

Parallèlement à sa carrière artistique, Freddie n’a pas négligé sa formation académique et a été reçu de Diplôme en philologie espagnole et arabe de l’Université de Cambridge. Pour cette raison, il a vécu un certain temps à Madrid en tant que cabinet d’avocats et parle couramment l’espagnol.

Le Londonien est revenu aux grandes productions en 2013 grâce à Norman Bates, le personnage du film Psycho qui a pris la forme d’une série en Motel Bates. Dans le drame NBC, il s’est démarqué pendant 50 épisodes et a remporté le Prix ​​du public 2017. Sa bonne performance a été la porte d’entrée vers le projet qui allait changer sa vie.

En 2017, il a commencé en Le bon docteur et son histoire avec la série sera prolongée car il a déjà renouvelé pour une cinquième saison. Son caractère de Shaun l’a fait paraître plus adulte et aussi signifiait un défi difficile de se mettre à la place d’une personne autiste. L’acteur s’est spécialement préparé à ce rôle et a consulté des spécialistes.

Le dernier relooking de Highmore était pour la série Leonardo, où est Stefano Giraldi– Un détective fictif enquêtant sur le peintre, soupçonné d’avoir commis un meurtre. Pour ce travail, il avait l’air méconnaissable car il devait se faire pousser la barbe et les cheveux longs.