Codes de coffre-fort Geometry Dash (janvier 2021)

Notre Géométrie Dash Vault Codes a la liste la plus à jour de codes que vous pouvez échanger contre un tas de déblocages et de récompenses différents. Transformez votre cube en quelque chose d’élégant!

Liste de tous les codes de coffre-fort Geometry Dash

Nous vous tiendrons au courant des codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Assurez-vous de les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date à laquelle ce message a été publié. Si vous en trouvez un qui est expiré, veuillez nous en informer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous de saisir le code exactement tel qu’il est répertorié, sinon il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Codes de coffre-fort Geometry Dash | The Vault (travail)

Lenny – Utilisez le code pour déverrouiller l’icône Lenny.

– Utilisez le code pour déverrouiller l’icône Lenny. Blockbite – Utilisez le code pour déverrouiller l’OVNI.

– Utilisez le code pour déverrouiller l’OVNI. Effrayant – Utilisez le code pour déverrouiller l’icône Shy Guy.

– Utilisez le code pour déverrouiller l’icône Shy Guy. Sans fin – Utilisez le code pour déverrouiller un OVNI.

– Utilisez le code pour déverrouiller un OVNI. Mule – Utilisez le code pour déverrouiller un navire.

– Utilisez le code pour déverrouiller un navire. Devant – Utilisez le code pour déverrouiller une vague.

– Utilisez le code pour déverrouiller une vague. Gandalfpotter – Utilisez le code pour déverrouiller un sentier.

– Utilisez le code pour déverrouiller un sentier. Sparky – Utilisez le code pour débloquer une pièce secrète et des tonnes d’autres choses.

– Utilisez le code pour débloquer une pièce secrète et des tonnes d’autres choses. Robotop – Utilisez le code pour déverrouiller un robot.

– Utilisez le code pour déverrouiller un robot. * | ( Ton nom d’utilisateur ) – Utilisez le code pour déverrouiller un œil.

) – Utilisez le code pour déverrouiller un œil. ** |8 16 30 32 46 84 – Utilisez le code pour déverrouiller l’Illuminati Wave.

* Ceci est votre nom d’utilisateur dans le jeu. Pour le savoir, cliquez sur le bouton Face à gauche du bouton Play, puis le nom par défaut est Player. Cependant, pour le changer, cliquez dessus et tapez ce que vous voulez. Nous vous recommandons de le laisser en tant que joueur jusqu’à ce que vous ayez saisi le code dans le coffre-fort.

** Pour ce code, vous devez taper chaque numéro et cliquer sur le visage de Vault Keepers. Donc 8> Cliquez sur Face> 16> Cliquez sur Face> 30> Cliquez sur Face> 32> Cliquez sur Face> 46> Cliquez sur Face> 84> Cliquez sur Face. Code déverrouillé.

Codes de coffre-fort Geometry Dash | The Vault of Secrets (Working)

Octocube – Utilisez le code pour déverrouiller l’icône en forme de poulpe.

– Utilisez le code pour déverrouiller l’icône en forme de poulpe. Puissance du cerveau – Utilisez le code pour déverrouiller l’icône en forme de cerveau.

– Utilisez le code pour déverrouiller l’icône en forme de cerveau. Sept – Utilisez le code pour déverrouiller l’icône Finn (Adventure Time).

– Utilisez le code pour déverrouiller l’icône Finn (Adventure Time). thechickenisonfire – Utilisez le code pour débloquer une couleur Swamp Green.

– Utilisez le code pour débloquer une couleur Swamp Green. Le défi – Utilisez le code pour débloquer le niveau Vault Keepers.

– Utilisez le code pour débloquer le niveau Vault Keepers. Gimmiethecolor – Utilisez le code pour débloquer une couleur rouge foncé.

– Utilisez le code pour débloquer une couleur rouge foncé. * | ( Votre nombre d’étoiles ) – Utilisez le code pour déverrouiller une icône.

) – Utilisez le code pour déverrouiller une icône. ** | C’est un puzzle – Utilisez le code pour déverrouiller une icône.

– Utilisez le code pour déverrouiller une icône. *** | Glubfub – Utilisez le code pour débloquer une pièce secrète

* Tapez le nombre d’étoiles que vous possédez. Pour le savoir dans le menu principal, cliquez sur le bouton à trois barres, celui à gauche du réservoir. Trouvez les étoiles collectées, la troisième en partant du haut, et souvenez-vous de ce nombre. Tapez ce nombre dans le champ de texte.

** Ce puzzle est assez délicat. Après avoir tapé, c’est un puzzle. Tapez ensuite Cod3Breaker. Six chiffres clignoteront très rapidement sur vous, alors enregistrez l’écran à l’aide de Snapchat ou trouvez un moyen de le ralentir. Les numéros de chaque personne sont différents, mais le code restera toujours le même.

Pour résoudre l’énigme, mes chiffres étaient 39 40 116 119 125 171, par exemple. Vous devez moins les chiffres. Procédez comme suit:

40-39 = 1

116 – 40 = 76

119 – 116 = 3

125 – 116 = 6

171 – 125 = 46

1763646 est le code

Tapez ce code dans le champ de texte pour résoudre le puzzle.

*** Cliquez sur le visage Vault of Secrets sans entrer de code, et il vous parlera. Continuez à cliquer jusqu’à ce qu’il parle de Spookys. Entrez dans le premier coffre-fort et cliquez sur son visage jusqu’à ce qu’il mentionne Glubfub. Continuez à cliquer jusqu’à ce que le texte redevienne blanc. Retournez dans le coffre-fort des secrets et tapez Glubfub.

Codes de coffre-fort Geometry Dash | La chambre du temps (travail)

Volcan – Utilisez le code pour déverrouiller une vague.

– Utilisez le code pour déverrouiller une vague. rivière – Utilisez le code pour débloquer une couleur vert foncé.

– Utilisez le code pour débloquer une couleur vert foncé. Silence – Utilisez le code pour déverrouiller une icône par défaut alternative.

– Utilisez le code pour déverrouiller une icône par défaut alternative. Obscurité – Utilisez le code pour déverrouiller une icône de visage.

– Utilisez le code pour déverrouiller une icône de visage. Faim – Utilisez le code pour déverrouiller une icône affamée

Comment utiliser les codes Geometry Dash Vault

Pour utiliser les codes Geometry Dash Vault, vous devez déverrouiller les trois coffres en jouant au jeu. Vous ne pouvez pas simplement déverrouiller les codes du coffre-fort dès le départ.

La voûte

Le premier coffre-fort est verrouillé derrière 10 pièces d’utilisateur Silver. Pour obtenir ces pièces, vous devez jouer aux niveaux en vedette en ligne et collecter les trois pièces de chaque niveau. Cependant, vous devez rassembler les trois en une seule étape sans mourir. Une fois que vous en avez collecté 10, si vous allez dans le Cog en bas de l’écran, puis regardez dans le coin supérieur droit, vous verrez un verrou déverrouillé. Cliquez sur ce verrou pour entrer dans le coffre-fort. Tapez ensuite les codes dans le champ de texte.

Le coffre-fort des secrets

Le deuxième coffre-fort, le Vault of Secrets, est enfermé derrière 50 diamants. Une fois que 50 diamants sont obtenus. Accédez au bouton Outil, qui se trouve à droite du bouton Lecture dans le menu principal. Encore une fois, regardez dans le coin supérieur droit de l’écran et vous verrez un autre verrou déverrouillé. Cliquez sur ce verrou pour entrer dans le coffre-fort des secrets. Tapez ensuite les codes dans le champ de texte.

La chambre du temps

Le troisième coffre-fort, la chambre du temps, est situé derrière de nombreux éléments et il vous faudra un certain temps avant de pouvoir le déverrouiller. Tout d’abord, vous devez déverrouiller le deuxième coffre-fort et utiliser le code Le défi. Cela débloquera un niveau de défi spécial, mais cela vous coûtera 200 diamants pour entrer. Une fois cela terminé, vous pouvez entrer par la porte sous ce niveau et parler avec la personne qui est emprisonnée dans la prison. Cliquez ensuite sur les trois trous de serrure qui apparaissent.

Vous devez aller à la sélection du niveau principal et aller à la dernière page, où il est dit Coming Soon, la page après Fingerdash. Cliquez sur le bleu I dans le coin supérieur droit de l’écran, une autre fenêtre apparaîtra; avec cette fenêtre vers le haut, cliquez sur le sol sous la zone de texte, et une porte apparaîtra.

Cliquez sur la porte et une voix vous dira d’obtenir l’emblème du maître. Cependant, pour déverrouiller la boutique où se trouve l’emblème principal, vous avez besoin de 500 diamants. Une fois que vous avez acquis 500 diamants, allez sur le bouton Outil, qui se trouve à droite du bouton Jouer dans le menu principal. Encore une fois, regardez dans le coin inférieur droit de l’écran et vous verrez une porte. Cliquez sur cette porte pour vous conduire à un tas de coffres dont vous avez besoin de clés pour déverrouiller. Cliquez à gauche sur le premier écran, et vous verrez une corde verte, cliquez sur cette corde pour ouvrir un magasin secret.

Dans cette boutique secrète, vous pouvez acheter l’emblème principal pour 1000 orbes. Achetez-le, puis revenez au niveau de sélection à venir et cliquez sur la porte. Il se déverrouillera grâce à votre emblème principal. Et voici le troisième coffre-fort, La chambre du temps. Entrez les codes dans le champ de texte!