Horizon Forbidden West : les tribus de l’Ouest interdit sont si différentes

Sony et Guerrilla Games en ont sorti un nouvelle bande annonce à Horizon interdit à l’ouestqui l’individu Tribus de l’Ouest interdit se concentre et présente. Les groupes dans les régions dangereuses diffèrent grandement les uns des autres et peuvent être amis ou hostiles à Aloy.

Horizon Forbidden West : Les tribus présentées dans la nouvelle bande-annonce

Sur leur chemin vers cela Frontière de l’Ouest Interdit le guerrier Aloy en rencontre différents Tribus. Une nouvelle bande-annonce pour Jeu PS4 et PS5 présente maintenant aux résidents :

Vous rencontrerez les tribus suivantes dans Horizon Forbidden West

Colonies frontalières de Carja : Dans leur capitale Meridian, Aloy a déjà aidé le Roi Soleil et le chef de tribu. Les Carja sont la tribu la plus peuplée et militairement très puissante. Ils essaient de protéger les frontières et de se préparer aux dangers imminents.

Établissements frontaliers de l'Oseram : Les Oseram sont principalement connus pour leurs excellents forgerons et artisans et sont très progressistes grâce à leurs travaux de construction. C'est une tribu assez pacifique qui est néanmoins habile à fabriquer de bonnes armes.

Utaru amoureux de la nature et ses champs corrompus : Les Utaru vivent en harmonie avec la nature et sont préoccupés par leur patrie Plainsong et leurs champs, qui sont attaqués par la dangereuse peste rouge. Avec des chansons, ils essaient d'arrêter la peste et de guérir le pays.

Clanlands des Tenkath en guerre : Les Tenkath sont une tribu très agressive originaire de l'extrême ouest. Ils sont considérés comme le pouvoir dominant dans l'Occident interdit.

© Sony Interactive Entertainment

Menace de la Regalla

Les tribus qui viennent d’être introduites se voient obligées d’un alliance involontaire fermer et travailler ensemble pour se défendre contre de plus grands dangers. D’un côté ce serait la peste rouge qui attaquerait le pays, mais aussi la dangereuse tribu des Regallaqui occupent l’ouest interdit.

C’est pourquoi les regalla sont si dangereux : Les Regalla et leurs rebelles ont acquis la capacité de manipuler des machines et de les contrôler à leurs propres fins. Ainsi, ils peuvent utiliser les monstrueuses dents tremblantes comme des forteresses ambulantes et monter sur des machines comme des marcheurs à griffes.

© Sony Interactive Entertainment

Une tribu encore plus forte dans l’Occident interdit ?

De plus, il doit s’agir d’un tribu encore plus forte au bord de l’Ouest interdit qui, cependant, est caché dans des mystères. Aloy n’est au courant des rumeurs de cette mystérieuse tribu que dans la bande-annonce.

« Horizon Forbidden West » sortira le 18 février 2022 sur PS4 et PS5.