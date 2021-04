Le mari et les co-stars de Mandy Moore célèbrent son 37e anniversaire avec de jolis messages

Mandy Moore reçoit beaucoup d’amour pour son anniversaire!

La star de «This Is Us» fête ses 37 ans aujourd’hui et sa famille et ses amis la comblent de messages aimables pour marquer l’occasion.

La célébration sur les réseaux sociaux a commencé avec le mari de Moore, Taylor Goldsmith, qui a partagé une adorable photo sur Instagram de la nouvelle maman allongée à côté de leur fils, en août.

«C’est l’anniversaire de cette Supermom aujourd’hui», a-t-il commencé la légende sincère. «Le noyau de la famille. Celle qui sait exactement à quoi elle veut ressembler et en fait une réalité. Celle qui est la mère d’un enfant de 7 semaines est de retour au travail et fait en sorte que chacun de ses animaux se sente aimé et soigné individuellement.

Il a poursuivi en écrivant: «L’amour devient un mot plus grand chaque jour que je suis sur votre orbite. Je t’aime plus que je ne sais dire. Joyeux anniversaire @mandymooremm. ❤️ »

Chrissy Metz, qui joue la fille de Moore Kate dans l’émission à succès, a publié un carrousel d’images tout au long des années de l’émission, écrivant: «Joyeux anniversaire à un humain incroyablement spécial, merveilleusement talentueux et exceptionnellement impressionnant!»

Elle a poursuivi en ajoutant: «Joyeux anniversaire, @mandymooremm! Que ce jour et cette année vous apportent beaucoup d’amour, de rires, de santé et de bonheur! Je t’aime

Susan Kelechi Watson, qui joue Beth dans « This Is Us », a partagé un message d’anniversaire pour sa co-star sur Instagram à côté d’une photo glamour des deux ensemble, en écrivant: « Le plus heureux des anniversaires Mandy Moore! Je ne peux pas imaginer cela incroyable rouler sans la joie de te gagner comme mon ami. «

« Et maintenant tu peux fêter ton premier anniversaire avec mon homme principal Gus … ouais … ça va être une très bonne année, » continua-t-elle, avant de se moquer de leur penchant pour la correspondance. « Ps, j’ai trouvé une photo où nous ne correspondions pas à HA –swipe ->. »

Le compte Instagram officiel de «This Is Us» s’est même amusé, partageant un message en l’honneur de la matriarche de l’émission, écrivant sur Instagram: «Aujourd’hui, tout tourne autour de maman. 🌸🎉 Joyeux anniversaire, @mandymooremm! »

Moore n’est pas la seule star de «This Is Us» à célébrer un anniversaire cette semaine! Sterling K. Brown a célébré son 45e anniversaire lundi, gagnant beaucoup d’amour de ses camarades de casting, Moore inclus!

Elle a partagé une série de photos d’elle aux côtés de Brown, y compris quelques clichés avec leurs autres co-stars de «This Is Us», Milo Ventimiglia, Justin Hartley et Watson.

«Joyeux anniversaire à l’homme, au mythe, à la légende: @sterlingkbrown», a-t-elle écrit à Brown sur Instagram. «J’espère qu’un autre voyage autour du soleil sera le plus brillant pour vous. J’ai hâte de retravailler ensemble bientôt et de vous faire un câlin en personne. «

Moore n’a pas encore commenté son anniversaire sur ses propres réseaux sociaux, mais elle a partagé une vidéo de son mari chantant une magnifique berceuse à leur fils.

« @taylordawesgoldsmith et moi chantons cette chanson à notre petit gars depuis qu’il était a dans mon 🤰 », a-t-elle écrit dans la légende. « Note latérale – tu as le meilleur papa, Gus. 💓💓💓 »

En rapport: