Le nouveau film Star Trek arrive en 2023

Cela fait cinq ans depuis le dernier Star Trek film a frappé les théâtres. Cependant, il semble que l’attente pourrait être presque terminée. Paramount a effectué un remaniement de la date de sortie plus tôt cette semaine, qui comprend un Star Trek film pour 2023. On a beaucoup parlé de ce que pourrait être la prochaine aventure sur grand écran pour la franchise, y compris un film mettant en vedette Chris Hemsworth et Chris Pine, ainsi qu’un projet de Quentin Tarantino, qui semble s’être évaporé, même s’il a déclenché une énorme quantité de battage médiatique. Tarantino allait-il vraiment faire un Star Trek film?

Paramount a réclamé le 9 juin 2023 comme date de sortie pour le prochain Star Trek film. C’est malheureusement là que s’arrête la nouvelle information. Selon i09, ce projet n’est pas celui sur lequel Kalinda Vazquez, productrice et scénariste Star Trek: Découverte, développe actuellement avec JJ Abrams. On pense toujours que le film susmentionné est en développement, mais cela n’aura rien à voir avec le nouveau film que Paramount est en train de programmer. Cependant, on pense également qu’Abrams sera un producteur du projet top secret 2023.

Dans une nouvelle interview, l’acteur de Spock Zachary Quinto a révélé qu’il serait plus qu’heureux de revenir pour la longue rumeur Star Trek 4. L’acteur a également déclaré qu’il était passé de l’idée qui se produisait depuis qu’elle était actuellement hors de ses mains. Quinto a ajouté: « on ne sait jamais que les choses reviennent de manière surprenante et que ce sont des moments surprenants, et ça pourrait être amusant si ça arrive. » Quant à ce nouveau projet qui se transforme en Star Trek 4, ce n’est évidemment pas clair pour le moment, et la date de sortie pourrait finir par être décalée à un moment donné dans le futur.

Les grands studios sont connus pour réclamer un week-end de sortie avant même qu’un script approprié ne soit écrit, ce qui pourrait très bien être le cas avec cette 2023 sans titre. Star Trek projet. Certains fans de longue date de la franchise attendaient avec impatience un redémarrage complet de la franchise pour quelque chose qui ressemble étroitement à la série télévisée originale. D’autres espèrent voir Chris Pine et Zachary Quinto se retrouver pour terminer leur histoire. Peut-être que le film sera celui auquel Quentin Tarantino était initialement attaché. Quoi qu’il en soit, il semble que Paramount pourrait se préparer à quelque chose d’assez énorme pour les fans.

Il y a également eu des discussions sur un grand univers interconnecté avec Paramount + étant la maison de tout Star Trek. Marvel Studios connaît actuellement un succès avec leur partenariat Disney +, qui a déjà présenté aux fans WandaVision et Le faucon et le soldat de l’hiver. Réunir tout, grand et petit écran, pourrait être quelque chose que Paramount cherche à faire, bien que cela n’ait pas encore été officiellement confirmé pour le moment. i09 a été l’un des premiers points de vente à rendre compte de la mystérieuse nouvelle 2023 Star Trek film.

Sujets: Star Trek 4, Star Trek