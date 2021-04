Les écrivains originaux de «  Predator  » intentent une poursuite contre Disney

Un procès a été intenté contre Disney par Jim et John Thomas, qui ont écrit le scénario de « Predator » et qui cherchent maintenant à récupérer les droits sur sa création. Le film d’action de science-fiction est sorti sur grand écran en 1987, devenant l’un des grands classiques de la décennie.

Arnold Schwarzenegger joue le major Alan « Dutch » Schafer, le chef d’un groupe spécialisé dans le sauvetage des otages qui sont au milieu d’une mission dans la jungle, où ils seront marqués comme des cibles dans la chasse d’un être extraterrestre dangereux.

Inutile de dire que le Predator est maintenant une énorme icône de la culture populaire, avec une suite, une bande dessinée et une série de romans, deux redémarrages et deux «Alien vs. Predator », confrontant les redoutables xénomorphes créés pour la saga légendaire lancée par Ridley Scott.

Malgré le fait qu’un nouveau redémarrage est en cours de la part du réalisateur Dan Tratchtenberg, il semble que l’avenir de la franchise soit entré dans un nid-de-poule qui pourrait prendre beaucoup de temps avant d’arriver à une solution. Selon The Hollywood Reporter, les frères Thomas ont poursuivi Disney, qui a acquis la franchise après l’achat de 20th Century Fox.

Tras vender los derechos de su guión a Fox, los hermanos Thomas podrían estar haciendo uso de una cláusula legal que les permitiría recuperar su creación después de un periodo aproximado de 35 años, tiempo que ha pasado desde el estreno de la primera entrega de “Predator » dans les films.

En réponse à ce procès, 20th Century Studios, qui appartient désormais à Disney, a émis une demande reconventionnelle pour s’assurer que les droits du personnage restent sous leur contrôle et assurent l’avenir de la franchise.

Compte tenu des intentions de Disney de faire une nouvelle tranche de « Predator », il est probable que la société espère réaliser une nouvelle saga au sein de la franchise. Il existe des précédents dans lesquels le créateur d’un personnage et la société qui détient les droits parviennent à un accord commercial, ce qui serait bénéfique pour les deux parties dans cette situation.