Le juré du procès Chauvin a déclaré que le verdict de culpabilité n’avait «  rien à voir avec la pression  »

Un juré du procès Derek Chauvin a déclaré que l’énorme projecteur sur l’affaire n’avait pas affecté la décision du jury de condamner l’ancien policier de Minneapolis pour le meurtre de George Floyd.

Brandon Mitchell, 31 ans, l’un des 12 jurés qui ont déclaré Chauvin coupable des trois chefs d’accusation de meurtre au deuxième et au troisième degré, ainsi que d’homicide involontaire coupable au deuxième degré, a parlé à la 3e heure de AUJOURD’HUI mercredi pour savoir si le jury se sentait sous pression parce que du profil élevé de l’affaire.

«Non, pas du tout», a-t-il dit à Craig Melvin. « Nous savions tous que tout le monde allait regarder, mais je ne pense pas qu’il y avait de pression. Il y avait tellement de stress dans la salle d’audience, nous n’avons même pas eu le temps de penser à quoi que ce soit à l’extérieur ou à tout ça. .

« Le simple fait d’être là seul et d’être témoin de ce dont vous êtes témoin sur les vidéos et d’écouter tout le monde, c’est assez de stress. Vous ne faites pas attention à autre chose, vraiment. »

Mitchell a également rejeté l’idée que le verdict de culpabilité était acquis d’avance avant même le début du procès en raison de l’attention accrue accordée à l’affaire à travers le pays.

Une vidéo montrant Chauvin agenouillé sur le cou de Floyd pendant neuf minutes et 29 secondes, selon les procureurs, a déclenché des manifestations contre l’injustice raciale et la brutalité policière à travers le monde l’année dernière, mais Mitchell a déclaré qu’il n’y avait aucune idée préconçue au cours du procès.

« Pour moi, c’est tellement dédaigneux de tout le processus », a-t-il déclaré à Al Roker. «Nous sommes des civils de tous les jours qui mettent nos familles, nos emplois et nos jours de côté pour servir la justice. Nous sommes tous entrés avec un esprit ouvert, et nous sommes sortis avec un verdict de culpabilité. Mais c’est littéralement comme ça que le système est et c’est comme ça. travaux.

« Nous sommes entrés avec un esprit ouvert et nous avons fait notre diligence raisonnable pour voir ce que la défense allait proposer. Nous avions juste l’impression que les preuves étaient accablantes pour notre verdict. Cela n’avait rien à voir avec la pression de n’importe où. C’était la décision à laquelle nous sommes parvenus, et c’est pour cela que le système de jury est là. «

Le jury a délibéré pendant environ quatre heures après les plaidoiries finales, qui, selon Mitchell, étaient en fait plus longues qu’elles n’auraient dû l’être.

« Simplement parce que je pensais que les preuves étaient accablantes selon lesquelles il était coupable à mon avis », a-t-il déclaré. « Je pensais que c’était une évidence. Comme je l’ai dit après le Dr (Martin) Tobin et tous les autres témoins et toutes les preuves, je n’ai vu aucune raison pour laquelle cela aurait dû prendre plus d’une heure. »

Le témoignage de Tobin dans lequel l’expert pulmonaire a déclaré qu’il croyait que Floyd était mort d’un manque d’oxygène du genou de Chauvin sur son cou et non d’une surdose de drogue comme suggéré par la défense a été un tournant pour Mitchell.

« Je pense que la façon dont il a tout décomposé tout en le gardant très scientifique, c’était un peu le point où je me suis dit: ‘OK, je ne sais pas comment la défense en revient’ ‘, a déclaré Mitchell.

Chauvin avait un comportement stoïque dans la salle d’audience pendant l’affaire, mais Mitchell a vu des changements au fil du procès.

« De mon point de vue et de l’angle que j’avais, il semblait qu’il était très confiant la première semaine, une semaine et demie », a déclaré Mitchell. « Personnellement, je pouvais voir la confiance se détériorer de sa part et un peu de son équipe d’avocats à mesure que de plus en plus de témoins se présentaient. »

Chauvin, qui devrait être condamné le 25 juin, pourrait encourir jusqu’à 40 ans de prison après avoir été reconnu coupable de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré.

« Ce n’est pas à moi de décider », a déclaré Mitchell. « Nous avons rendu le verdict. J’ai l’impression que nous avons trouvé le bon verdict, et maintenant il est temps pour le juge de faire ce qu’il fait. »