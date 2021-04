Les cinématiques CG de Final Fantasy VII sont plus belles que jamais dans cet impressionnant remaster de fans

Le Final Fantasy VII original était une grande aventure, rythmée par un certain nombre de cinématiques CG de haute qualité. À l’époque, ils étaient très importants, mais comme la plupart des CG des années 1990, ils n’ont pas particulièrement bien vieilli. Ils ont toujours un flair artistique, mais selon les normes d’aujourd’hui, ils sont évidemment très limités sur le plan technique.

Et c’est pourquoi cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube SnazzyAI est une montre amusante, surtout si vous avez la nostalgie du jeu original. En utilisant une combinaison de techniques de remasterisation, SnazzyAI a relancé toutes les cinématiques de Final Fantasy VII en 1080p à 30 images par seconde. Ils n’ont tout simplement jamais été aussi beaux.

À propos du processus de remasterisation, SnazzyAI écrit: « C’est la vidéo que j’ai toujours voulu faire. J’ai fouillé les trois disques sur lesquels Final Fantasy VII pour PS1 est sorti, extrait tous les fichiers cinématiques STR, les ai convertis en fichiers AVI et puis je les ai pris de leur résolution 240P et 15FPS (en raison des contraintes du CD PS1) à près de 1080p et 30fps en utilisant la mise à l’échelle et l’interpolation AI de pointe. «

« Mon objectif est de respecter le travail magistral de la version originale. Je veux simplement débloquer les détails qui étaient déjà là, mais malheureusement cachés derrière les limitations techniques de l’époque. »

C’est impressionnant, et le plus cool est que, comme le dit SnazzyAI, cette vidéo remasterisée nous permet de sélectionner des détails plus petits que nous n’avions jamais vraiment remarqués jusqu’à présent. Encore une fois, les fans de Final Fantasy VII devraient absolument y jeter un coup d’œil.