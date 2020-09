Le guide suprême iranien qualifie la couverture de Charlie Hebdo d ‘ »impardonnable »

Horseware Couverture d'extérieur Horseware Rambo Supreme Turnout Varilayer, 450g.

Couverture d'extérieur Rambo Turnout avec Vari Layer - qui conserve mieux la chaleur pour un poids allégé, d'un confort supérieur pour votre cheval. Caractéristiques: * La couverture la plus résistante, durable et solide disponible sur le marché * Nylon balistique 1000 deniers imperméable et respirant,