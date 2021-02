PS5: Sony donne les ventes officielles de la PlayStation 5

La demande au PS5 est toujours extrêmement élevé. Même si vous gardez un œil sur les différentes boutiques en ligne, il ne sera toujours pas facile d’accéder à la console tant convoitée de Sony. Selon les rumeurs, le grand devrait être avant la mi-février 2021 4. Vague de vente commencer, mais les concessionnaires n’ont pas encore partagé d’informations officielles avec le public. Mais combien de consoles Sony a-t-il pu vendre jusqu’à présent?

Sony nomme les premiers chiffres de vente de la PS5

Selon le rapport annuel officiel du troisième trimestre de l’exercice 2020 (octobre à décembre), la division PlayStation de Sony en compte au total un Ventes de 8,45 milliards de dollars gagné. Cependant, l’année précédente, c’était 6 milliards de dollars, c’est pourquoi Sony peut espérer une augmentation décente de la division des jeux.

La PS5 au 31 décembre 2020 4,5 millions de fois vendu. En comparaison: Le même nombre de PS4 a été vendu au cours de la même période. Incidemment, au troisième trimestre de 2020, Sony était encore en mesure de vendre 1,4 million d’exemplaires de la PlayStation 4. L’année précédente, il s’agissait de 6 millions Copies de la console.

Sony prévoit de le faire d’ici la fin du quatrième trimestre de 2020 (31 mars 2021) 7,6 millions de consoles PS5 à vendre. Bien que la console ne soit pas vraiment disponible pour le moment, Sony semble plutôt optimiste quant à l’avenir.

Les ventes de jeux vidéo représentent la majorité des bénéfices

Comme il est bien connu que Sony ne fait guère de profit de la vente de ses consoles, il n’est guère surprenant que la majorité des ventes générées provienne de la vente de jeux vidéo. Cela inclut les jeux sous forme physique et numérique, mais surtout les contenus complémentaires tels que les DLC ou les éléments du jeu qui peuvent être achetés avec de l’argent réel. De 103 millions de titres PlayStation vendus représente un total de 18,4 millions d’exemplaires Exclusivité PlayStation, donc des jeux de première partie comme Le dernier d’entre nous 2, Fantôme de Tsushima ou Dieu de la guerre.

Le nombre de membres PS Plus augmente fortement

Les chiffres actuels de la PS plus-Membres. C’était l’année précédente 38,8 millions d’abonnés, c’est déjà au 3ème trimestre de l’exercice 2020 47,4 millions d’utilisateursqui dépensent régulièrement de l’argent en abonnement Sony. Ce qui est particulièrement remarquable, c’est que 87% des propriétaires de PS5 avoir un abonnement à PS Plus. Cela peut inclure la gratuité Collection PlayStation Plus mais principalement en raison du nombre croissant de fonctions sur la PS5 qui ne sont disponibles que pour les membres PS Plus.

Dans ce qui suit, nous avons à nouveau clairement répertorié les chiffres les plus importants de la division PlayStation.

Division PlayStation: Faits et chiffres

PS5: 4,5 millions de consoles vendues (au 31 décembre 2020)

4,5 millions de consoles vendues (au 31 décembre 2020) PS4: Un total de 114,9 millions d’unités vendues

Un total de 114,9 millions d’unités vendues Abonnés PS Plus: 47,4 millions (38,8 millions l’année précédente)

47,4 millions (38,8 millions l’année précédente) 87% des possesseurs de PS5 utilisent PS Plus

103 millions de titres PlayStation vendus dont 18,4 millions d’exclusivités PlayStation

Marvel’s Spider-Man Miles Morales vendu 4,1 millions de fois