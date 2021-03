Surprise et déception pour les fans de Monarque! La série s’est positionnée parmi les productions mexicaines Netflix les plus réussies depuis son apparition en 2019 et a réalisé une deuxième saison avec de bons chiffres en 2021 qui a laissé l’histoire ouverte pour la troisième tranche. Cependant, Osvaldo Benavides, Irene Azuela et Juan Manuel Bernal ils ont communiqué que la plateforme de streaming a annulé l’émission. Qu’est ce qui c’est passé?

«Il y a des histoires qui se terminent même si elles ne se terminent pas. Alors monarque qui pour moi est inoubliable. Une collaboration avec des gens que j’admire, un décor plein d’humour et de respect, un casting aimant et une équipe de premier ordre … Je suis satisfait que nous ayons fait une série de qualité à montrer ici et dans d’autres pays. Maintenant nous devons inventer une fin, vous qui l’avez vu et nous qui l’avons fait« , a écrit l’interprète de Ana Maria Carranza Davila sur son compte Instagram.

Netflix a annulé Monarch après deux saisons

Le premier à s’exprimer avait été l’acteur de José Andrés Carranza Dávila, qui a confirmé hier qu’il faisait ses adieux à son personnage après deux ans. « Quel projet agréable. Merci pour tout @monarcalaserie et nous tous qui étions là. Quelle fierté d’avoir participé. Venez au revoir », a publié et a commencé à partager des histoires de personnes qui ne sont pas d’accord avec l’annulation.

L’artiste qui incarnait Joaquin Vela Davila Il a également montré sa tristesse et a répondu aux messages de ses collègues. « Quelle fierté d’avoir fait avec tout ce merveilleux équipage! Personne ne peut m’enlever ça! Et l’énorme satisfaction de donner au spectateur un produit de premier ordre, comme nous pensions que toute l’Amérique latine le méritait !! Je t’aime frère !! Au revoir à la Carranza!« commenta-t-il.

Alors que la productrice Salma Hayek n’a toujours pas abordé le problème, les réseaux sociaux ont commencé à se mobiliser pour tenter de renverser la décision de Netflix. #ReturnMonarch Oui #SaveMonarca étaient le hashtag choisi par les fans totalement déçus de la nouvelle.

@NetflixLAT Comme pourquoi veulent-ils éliminer la super série Monarca, c’est la meilleure en termes de productions mexicaines ces derniers temps#Regressmonarch – Itzz Romero ✨ (@ItzzRomero)

Monarch a terminé avec un total deux saisons et 18 épisodes. Depuis sa création, il a reçu de nombreuses distinctions et a un 8 sur l’agence de notation exigeante IMDB. Un sondage Spoiler a révélé que 56% pensent qu’il s’agit de la meilleure série mexicaine réalisée par Netflix.