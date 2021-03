Ce bras robotique peut vous tatouer piloté à distance par le tatoueur

Parmi les potentiels les plus intéressants de Réseaux de communication 5G il y a le fait que les signaux émis et reçus par les appareils compatibles voyagent à une vitesse incroyable, ne prenant que quelques millisecondes pour arriver à destination. Cet aspect ouvre à des scénarios intéressants comme le contrôle à distance de véhicules et d’autres appareils électroniques – c’est exactement ce qui s’est passé avec Le tatouage impossible – une initiative qui a vu un Tatoueur de Londres faire un tatouage sur un client en utilisant un seul stylo viruel et un appel vidéo, tandis qu’un bras robotique effectuait l’opération en temps réel un à des miles.

L’artiste londonien Wes Thomas a conçu et créé l’œuvre à partir de son atelier, sans toutefois utiliser son instrumentation habituelle mais un stylo spécial conçu par l’ingénieur robotique et technicien informatique Noel Drew. L’appareil est destiné à subir un suivi constant et continu dans les trois dimensions spatiales. De l’autre côté de la connexion, l’actrice néerlandaise Stijn Fransen a attendu à Amsterdam avec son bras sous son bras robotique équipé de l’aiguille qui la tatouerait en fait. Selon ce que le créateur a dit à PC Magazine, le robot a été placé avant d’opérer sur un être humain. testé sur les fruits et légumes pour permettre aux techniciens de calibrer le toucher et la précision. Reproduire exactement la capacité des tatoueurs à réagir au contact avec la peau n’était pas le but de l’opération, et le robot a simplement été mis en place à l’aide d’un potentiomètre pour réaliser quand il était sur le point de prendre contact avec le bras de l’actrice.

Malgré les tests préliminaires, le système était également équipé de nombreux systèmes de verrouillage d’urgence, à la fois automatiques et écrits directement dans le logiciel de contrôle, et manuel sous forme de boutons entre les mains des techniciens et de Fransen. Heureusement il n’y a pas eu besoin de leur intervention: le robot a reproduit exactement les mouvements impressionné par le tatoueur à distance, le tout instantanément. La rapidité des impulsions envoyées du stylo au bras et au dos a fait la différence et a permis à Thomas d’encrer le bras de son client avec un bras de mannequin symbolique.

