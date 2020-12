Le chaudron de tout de Tasha: la nouvelle extension des règles de D&D ajoute une série d’objets magiques (Pt 16)

Le chaudron de tout de Tasha est bien dans sa sortie, avec des joueurs du monde entier mourant d’envie de mettre la main sur un exemplaire de ce livre. La dernière extension de WOTC offre aux joueurs de nouveaux objets magiques, des prouesses, des règles de création de personnage, des sous-classes et plus encore!

Si vous n’avez pas vu nos autres articles sur les objets magiques dans TCoE, ils sont un excellent endroit pour se faire prendre! L’article ci-dessous couvrira les objets magiques Concertina du Reveler, Rhythm-Maker’s Drum et Shadowfell Brand Tattoo. À la fin de cette série, nous commencerons également à couvrir les nouveaux sorts disponibles dans le chaudron de tout de Tasha.

CONCERTINA DU REVELER

Objet merveilleux, rare (nécessite une harmonisation par un barde)

En tenant ce concertina, vous gagnez un bonus de +2 au DD de sauvegarde de vos sorts de barde. En tant qu’action, vous pouvez utiliser l’accordéon pour lancer la danse irrésistible d’Otto à partir de l’objet. Cette propriété du concertina ne peut plus être utilisée jusqu’à l’aube suivante.

TAMBOUR DE RYTHME

Objet merveilleux, peu commun (+ l), rare (+2), très rare (+3) (nécessite une harmonisation par un barde)

En tenant ce tambour, vous gagnez un bonus aux jets d’attaque des sorts et aux DD de jet de sauvegarde de vos sorts de barde. Le bonus est déterminé par la rareté du tambour. En tant qu’action, vous pouvez jouer du tambour pour retrouver une utilisation de votre fonction Bardic Inspiration. Cette propriété du tambour ne peut plus être utilisée avant l’aube suivante.

TATOUAGE DE MARQUE SHADOWFELL

Objet merveilleux (tatouage), rare (nécessite une harmonisation)

Produit par une aiguille spéciale, ce tatouage magique est de couleur sombre et abstrait. Harmonisation de tatouage. Pour vous accorder sur cet élément, vous maintenez l’aiguille sur votre peau à l’endroit où vous voulez que le tatouage apparaisse, en appuyant sur l’aiguille tout au long du processus d’harmonisation. Lorsque l’harmonisation est terminée, l’aiguille se transforme en encre qui devient le tatouage, qui apparaît sur la peau.

Si votre harmonisation avec le tatouage se termine, le tatouage disparaît et l’aiguille réapparaît dans votre espace. Essence d’ombre. Vous gagnez en vision sombre avec une portée de 60 pieds et vous avez un avantage aux tests de dextérité (furtivité). Défense ténébreuse. Lorsque vous subissez des dégâts, vous pouvez utiliser votre réaction pour devenir insignifiant pendant un moment, réduisant de moitié les dégâts que vous subissez. Ensuite, la réaction ne peut plus être utilisée avant le prochain coucher de soleil.

Si vous aimez ce contenu et souhaitez en voir plus, il est recommandé de visiter la partie Unearthed Arcana du site Web de D&D pour plus d’informations. Comme toujours, restez à l’écoute pour plus de couverture sur les objets magiques disponibles dans le chaudron de tout de Tasha!