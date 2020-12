YouTube a commencé à diffuser des publicités pornographiques entre les vidéos

Le site de partage Youtube a longtemps adopté des règles strictes pour établir quelles vidéos hébergées sur sa plateforme peuvent faire gagner aux auteurs grâce aux publicités, pour empêcher les annonceurs de trouver leurs publicités à côté de contenus vulgaires ou inadaptés aux mineurs. La politique a été jugée à plusieurs reprises trop rigide par les créateurs de la plate-forme eux-mêmes, et ces jours-ci, elle hurle avec un phénomène bizarre: une série de annonces à contenu sexuel cela pourrait être échappé aux contrôles de l’entreprise et s’interposent entre le visionnage d’un clip et d’un autre.

Les rapports d’utilisateurs sont tous arrivés sur les réseaux sociaux tels que Twitter et Reddit par des utilisateurs italiens au cours des derniers jours. Les épisodes sont similaires, mais tous axés sur le même phénomène: des vidéos avec du contenu pour adultes utilisées pour promouvoir des applications Android de différents types. Dans de nombreux cas, le produit sponsorisé est L’amour est un jeu, un RPG sur le thème sentimental multiplateforme disponible pour Android, iOS et ordinateur. En réalité, ce n’est pas la première fois que certains annonceurs YouTube utilisent un levier sexuel pour promouvoir les produits qu’ils ont l’intention de vendre; le problème avec les publicités liées à cette dernière et à d’autres applications récentes – rapportent les utilisateurs de la communauté Reddit – est que les vidéos publicitaires publiées ces dernières semaines ne sont pas simplement un clin d’œil, mais montrent des actes et des pratiques difficiles à mal comprendre; pour d’autres, il s’agit directement de séquences tirées de vidéos au feu rouge.

Pour certains, le phénomène a commencé à se produire après la désactivation du profilage publicitaire personnalisé, mais ce n’est pas nécessairement la cause. Une hypothèse plausible est que certains de ces clips publicitaires ont passé avec succès les contrôles de révision pour un type d’erreur non spécifié: qu’il s’agisse d’un logiciel ou d’un modérateur humain, dont le contenu est signalé. convient aux mineurs e ils peuvent aussi être un problème pour les adultes qui utilisent YouTube en public. En tout cas, le phénomène semble être devenu plus pertinent au cours des derniers mois aussi dans le reste du monde.